Naturaleza, estrellas y un chapuzón nocturno: Cañamero te invita a redescubrir la belleza de su paisaje bajo la luna

El paisaje de la provincia de Cáceres luce en todo su esplendor durante el día, cuando valles, sierras y pueblos muestran cada uno de sus rincones. Sin embargo, en pleno verano, recorrer senderos bajo el sol puede convertirse en un reto debido a las altas temperaturas.

Con esa idea nace una propuesta diferente en Cañamero: demostrar que la naturaleza también se disfruta de noche y que, bajo la luz de la luna, ofrece una belleza completamente distinta.

El municipio ha organizado para el próximo 25 de julio una ruta nocturna que invita a vecinos y visitantes a recorrer algunos de los paisajes más representativos de la localidad cuando cae el sol. La actividad partirá a las 21:00 horas desde el muro del pantano, un enclave que ya de por sí se ha convertido en uno de los espacios más frecuentados durante los meses de verano.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Cañamero junto al colectivo Senderistas Locas, y pretende combinar deporte, naturaleza y convivencia en una experiencia diferente que finalizará de una forma muy especial: con una parada en la playa del embalse para cenar y disfrutar de un baño nocturno.

Una caminata para escapar del calor

Las caminatas al atardecer y durante la noche se han convertido en una alternativa cada vez más habitual en muchos municipios extremeños durante los meses de julio y agosto. Las temperaturas descienden notablemente respecto a las horas centrales del día, permitiendo recorrer senderos y espacios naturales con mucha mayor comodidad.

Precisamente ese es uno de los principales atractivos de esta propuesta. Los participantes recorrerán el entorno del embalse cuando el calor comienza a remitir, disfrutando del paisaje en un ambiente mucho más tranquilo y con una perspectiva completamente distinta a la habitual.

Desde la organización recuerdan la importancia de acudir con ropa deportiva, calzado cómodo, agua, una linterna y una cena, ya que la jornada concluirá en la playa del pantano compartiendo un momento de convivencia antes del regreso.

El embalse, protagonista de las noches de verano

El punto de encuentro elegido no es casual, ya que el embalse Cancho del Fresno constituye uno de los principales atractivos turísticos de Cañamero y del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

Su playa de interior, reconocida en los últimos años por la calidad de sus aguas, se ha consolidado como uno de los destinos estivales más visitados de la comarca gracias a sus zonas de baño, merenderos, chiringuito y el entorno de montaña que la rodea.

Cuando cae la noche, el lugar ofrece una imagen completamente distinta. El reflejo de las luces sobre el agua, el silencio que envuelve el embalse y la ausencia de contaminación lumínica convierten este enclave en un espacio especialmente atractivo para quienes buscan disfrutar de la naturaleza lejos del bullicio.

Cañamero, mucho más que un destino de verano

La ruta sirve también para redescubrir uno de los municipios con mayor riqueza natural de la provincia. Cañamero constituye una de las principales puertas de entrada al Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, un territorio reconocido internacionalmente por su excepcional patrimonio geológico y paisajístico.

Desde la localidad parten numerosos senderos que conducen a enclaves tan conocidos como la Cueva de Álvarez, la Cueva de la Chiquita, con algunas de las pinturas rupestres esquemáticas más importantes de Extremadura, o diferentes miradores naturales desde los que contemplar las sierras que rodean el municipio.

Durante el verano, además de las actividades acuáticas en el embalse, el descenso de las temperaturas convierte las noches en uno de los mejores momentos para recorrer estos paisajes.

La combinación de silencio y aire más fresco, que caracteriza al ambiente nocturno de este enclave, ofrece una experiencia completamente diferente a la del día, reforzando el atractivo de un destino que encuentra en la naturaleza uno de sus mayores patrimonios.

Al caer el sol, Cañamero demuestra que el verano no termina cuando desaparece la luz. Empieza otra forma de descubrir el territorio, donde cada paso transcurre entre el murmullo del agua, la silueta de las montañas y un cielo lleno de estrellas.