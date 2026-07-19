La "A coronada" vuelve a Villamiel tras décadas de ausencia como parte de las Fiestas de Santiago

Después de muchos años de ausencia, una res de la prestigiosa ganadería de Victorino Martín volverá a pisar la plaza de toros de Villamiel. La cita tendrá lugar el sábado 25 de julio, en el marco de las Fiestas de Santiago, y recuperará una tradición muy recordada por los aficionados del municipio, que volverán a disfrutar de uno de los hierros más emblemáticos del campo bravo español.

La anterior ocasión tuvo lugar cuando el municipio aún celebraba sus festejos taurinos en una antigua plaza portátil de palos, mucho antes de la construcción del coso actual. Ahora, una nueva generación de vecinos podrá vivir por primera vez un acontecimiento que forma parte de la memoria colectiva de la localidad.

El anuncio ha despertado una gran expectación entre los aficionados, ya que el hierro de Victorino Martín, identificado por su característica "A coronada", es uno de los más reconocidos del panorama taurino nacional e internacional.

Una cita marcada por la tradición

El regreso de una res de Victorino Martín se convertirá en uno de los actos centrales de las Fiestas de Santiago, unas celebraciones que cada año reúnen a vecinos, visitantes y aficionados llegados desde distintos puntos de Extremadura.

Para Villamiel, la presencia de esta ganadería va mucho más allá de un festejo taurino. Representa un vínculo con la historia del municipio y con una tradición profundamente arraigada en Sierra de Gata, donde la cultura de la dehesa y la ganadería brava forman parte de la identidad del territorio.

La vuelta de estos animales recupera una imagen que muchos vecinos conservaban en la memoria y devuelve al municipio un acontecimiento que durante años fue sinónimo de afición, encuentro y fiesta.

Una ganadería ligada a la comarca

Hablar de Victorino Martín es hacerlo de una de las ganaderías más prestigiosas del mundo del toro. Su nombre está estrechamente ligado a Extremadura y, especialmente, a la comarca de Sierra de Gata, donde la familia mantiene una importante presencia a través de sus explotaciones ganaderas.

Ese vínculo también se ha trasladado al ámbito institucional. En los últimos años, la alcaldesa de Villamiel, Alba Baile, y el propio Victorino Martín García han coincidido en distintos encuentros y jornadas dedicadas al futuro del medio rural, la conservación de la dehesa y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas.

Estos foros han servido para poner de manifiesto la importancia de preservar un modelo productivo que combina actividad económica, conservación ambiental y mantenimiento del paisaje característico del norte de Cáceres.

Mucho más que un festejo taurino

La presencia de una vaca de Victorino Martín también supone un importante atractivo para el turismo. El prestigio internacional de la ganadería convierte cada uno de sus festejos en un reclamo para numerosos aficionados, favoreciendo la llegada de visitantes y generando actividad económica en el municipio durante las fiestas.

Hostelería, alojamientos y comercios locales suelen beneficiarse del incremento de público que acompaña este tipo de eventos, consolidando el papel de las fiestas patronales como uno de los momentos de mayor dinamismo económico del año.

Además, la ganadería representa uno de los grandes símbolos de la dehesa extremeña, un ecosistema reconocido por su enorme valor ambiental, paisajístico y cultural, donde la cría del toro bravo convive con otras actividades tradicionales que contribuyen a la conservación del territorio.

La dehesa como seña de identidad

La relación entre Villamiel y el toro bravo forma parte de una historia compartida con buena parte de Sierra de Gata.

La presencia de explotaciones ganaderas dedicadas al bravo ha contribuido durante décadas a mantener un paisaje único, donde encinas, alcornoques y pastizales conforman uno de los ecosistemas mejor conservados de Europa.

En este contexto, el regreso de una res de Victorino Martín adquiere también un valor simbólico al poner nuevamente el foco sobre un patrimonio natural y cultural que identifica a la comarca y que constituye uno de sus principales activos.

Un regreso cargado de significado

Este mes de julio no solo volverá una vaca de Victorino Martín a Villamiel, también regresará un recuerdo compartido por varias generaciones de vecinos que crecieron viendo pasar por el pueblo algunos de los nombres más ilustres del campo bravo.

Para unos será un viaje a la memoria; para otros, la oportunidad de vivir por primera vez un episodio del que tanto han oído hablar. En cualquier caso, la vuelta de la "A coronada" recupera una pequeña parte de la historia del municipio y demuestra que hay tradiciones que, por mucho tiempo que pase, nunca dejan de emocionar.