Mata de Alcántara será la gran anfitriona de los actos de la Fiesta de la Tenca 2026

La localidad de Mata de Alcántara se prepara para ser la anfitriona de la Fiesta de la Tenca el sábado 22 de agosto, que celebrará la edición nº 38 de esta Fiesta declarada de Interés Turístico Gastronómico de Extremadura. Para concretar los aspectos relativos a esta fiesta, desde la Mancomunidad Tajo-Salor, se han mantenido contactos en la localidad de Mata de Alcántara, con su alcalde Luis Amado Galán y el personal responsable del Ayuntamiento de Mata de Alcántara, así como contactos con la Diputación de Cáceres y las áreas de Imagen y Turismo.

En todas estas reuniones de preparación están participando los responsables técnicos del Grupo de Acción Local Tagus que un año más colaboran en la organización. Estos encuentros están sirviendo para definir los contenidos del programa y propuestas de las personas candidatos a recibir la Tenca de Oro, en el área personal e institucional. Como cada edición, la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura, a través de la consejería de Cultura, Turismo y Deportes y de la Dirección general de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural participarán también un año más en esta fiesta.

Bujíos que puedne verse en Mata de Alcántara. / Cedida

Durante todo el mes de julio se están realizando varios encuentros en la localidad para establecer los espacios en los que se desarrollará la fiesta, así como las necesidades técnicas y concretar el programa, en el que no faltará la degustación popular de tencas y diferentes actividades de animación.

La Fiesta de la Tenca, un año más, además de ser una jornada de convivencia entre los habitantes de la Mancomunidad, pretende ser un escaparate turístico de todos los recursos de nuestra comarca y Garrovillas se prepara para ser la anfitriona de este evento una vez más.

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La fiesta incluirá diversas actuaciones. / Cedida

Esta localidad ha organizado una vez este este evento gastronómico en 2020, en 2026 será la segunda vez que la fiesta de la tenca visite esta localidad, en la que enclaves como la Ermita de San Lorenzo, los bujíos característicos, y su entorno natural con dehesas y charcas serán escenario de actividades como el concurso de pesca y otras que completarán el programa.