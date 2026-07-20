Suceso
Detenido un hombre por provocar presuntamente un incendio forestal junto al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral
La rápida intervención de los servicios de emergencia y la colaboración del hospital evitaron la propagación del incendio
La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal tras provocar, presuntamente de manera intencionada, un incendio en las inmediaciones del Hospital Campo Arañuelo, en Navalmoral de la Mata.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 19 de junio, cuando se declaró un incendio que obligó a movilizar a varias patrullas de la Guardia Civil, así como a los medios de extinción de incendios y a la Policía Local de la localidad.
De forma paralela, se activó a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que iniciaron una investigación para esclarecer el origen del fuego. Entre las actuaciones llevadas a cabo realizaron una inspección técnico-ocular que permitió localizar el foco del incendio justo detrás de una valla cinegética que delimita la finca afectada.
Pirómano detenido
En el transcurso de la investigación, los agentes analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia del Hospital Campo Arañuelo. Gracias a estas grabaciones lograron identificar al presunto responsable y determinar la supuesta intencionalidad del incendio, que afectó a una zona de monte bajo y arbolado.
Según la Guardia Civil, las imágenes muestran cómo el hombre arrojó un objeto al terreno en el mismo lugar donde, instantes después, se inició el fuego.
Como resultado de la investigación, los agentes procedieron a la detención del sospechoso, al que se le atribuye la presunta comisión de un delito de incendio forestal.
Desde la Guardia Civil han destacado que la rápida actuación de los servicios de emergencia permitió evitar que las llamas se propagaran a una superficie mayor. Asimismo, han subrayado la importancia de la colaboración ciudadana y la cooperación del Hospital Campo Arañuelo, que facilitó las grabaciones de sus cámaras de videovigilancia, fundamentales para identificar al presunto autor de los hechos.
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