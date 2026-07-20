Seis horas para sobrevivir a la invasión zombi: así será la noche más intensa del verano en Moraleja

Hay actividades que cambian por completo la dinámica del verano, y en Moraleja esta es una de ellas. Las noches estivales, habitualmente tranquilas, darán un giro radical este mes de agosto con la llegada de Survival Zombie, una experiencia inmersiva que volverá a convertir las calles del municipio en el escenario de una invasión.

Durante seis horas, los participantes deberán sobrevivir, resolver pruebas y tomar decisiones mientras intentan escapar de un brote que amenaza con extenderse por toda la localidad.

La cita tendrá lugar el 15 de agosto y supondrá el regreso de una de las propuestas de ocio más singulares que ha acogido Moraleja en los últimos años. Tras el éxito de la primera edición, el Ayuntamiento vuelve a apostar por este formato que mezcla teatro, juego de rol, estrategia y adrenalina para transformar el municipio en un gran escenario interactivo.

Una ciudad tomada por los zombis

La trama volverá a situar a Moraleja en el centro de una emergencia sanitaria ficticia. Un inesperado brote zombi obligará a los jugadores a recorrer diferentes puntos del municipio mientras intentan completar misiones, encontrar aliados y evitar ser capturados por los infectados.

Cada participante decidirá su propio papel dentro de la historia. Algunos lograrán mantenerse como supervivientes durante toda la noche, mientras que otros acabarán transformándose en zombis y pasarán a formar parte del propio espectáculo, cambiando por completo el desarrollo de la partida.

La actividad se desarrollará durante aproximadamente seis horas de juego en vivo, tiempo en el que actores caracterizados, pruebas, efectos especiales y giros de guion convertirán las calles de Moraleja en un auténtico escenario cinematográfico.

Una experiencia inmersiva

Lejos de tratarse de un simple juego de persecución, Survival Zombie combina interpretación, estrategia, resolución de enigmas y trabajo en equipo.

Los participantes deberán tomar decisiones constantemente para avanzar en la historia, colaborar con otros jugadores y enfrentarse a diferentes desafíos repartidos por el municipio. Cada misión superada permitirá descubrir nuevas pistas y continuar una narrativa que evoluciona a lo largo de toda la noche.

La organización mantiene en secreto buena parte de la trama para que cada edición conserve el efecto sorpresa, uno de los aspectos más valorados por quienes ya han participado en anteriores eventos celebrados en distintos puntos de España.

Segunda edición tras el éxito de la primera

El Ayuntamiento de Moraleja acogió recientemente una reunión entre responsables municipales y representantes de la organización para ultimar los detalles del evento y realizar la localización de los espacios donde transcurrirá la aventura.

La celebración de esta nueva edición responde a la buena acogida obtenida durante el anterior Survival Zombie celebrado en la localidad, una experiencia que reunió a numerosos participantes y convirtió durante varias horas el municipio en un gran escenario de ficción.

Desde el consistorio destacan que este tipo de iniciativas amplían la oferta de ocio del verano con propuestas diferentes dirigidas tanto a jóvenes como a familias y visitantes, reforzando además la imagen de Moraleja como uno de los municipios que apuesta por actividades innovadoras.

Un impulso para el comercio y la hostelería

Más allá del componente lúdico, el evento también persigue generar movimiento económico en el municipio. La llegada de jugadores procedentes de otras localidades supone un incremento de la actividad en hoteles, bares, restaurantes y comercios durante una de las fechas con mayor afluencia de visitantes.

Con el objetivo de facilitar la participación de los vecinos, el Ayuntamiento pondrá además a disposición de las personas empadronadas entradas a precio reducido, una medida con la que pretende favorecer que el mayor número posible de residentes pueda formar parte de esta experiencia.

Desde la organización también recomiendan adquirir las entradas con antelación, ya que el aforo será limitado y se espera una elevada demanda.

Cuando la ficción invade las calles

Durante una noche, Moraleja dejará de ser el municipio que todos conocen para convertirse en una ciudad donde cada esquina puede esconder un nuevo peligro. Pero cuando amanezca, no quedarán zombis ni persecuciones; solo cientos de historias compartidas, carreras, sobresaltos y recuerdos difíciles de olvidar.

Ese es el verdadero objetivo de Survival Zombie, demostrar que, a veces, la mejor forma de vivir el verano consiste en dejarse llevar por una aventura en la que cualquiera puede convertirse en héroe o pasar a formar parte del bando zombi.