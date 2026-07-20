La petanca que cada mañana reúne a jubilados de Malpartida de Plasencia

A primera hora de la mañana, cuando el calor todavía no aprieta, las pistas de petanca de Malpartida de Plasencia, en el norte de Cáceres, se llenan de bolas, conversaciones y bromas. Allí se reúne casi a diario un grupo de vecinos ya jubilados que ha encontrado en este deporte una forma de mantenerse activos y compartir su tiempo con otras personas.

No es una asociación ni un club. No existen cargos, cuotas ni una estructura formal. Son vecinos unidos por una afición común que, con el paso de los años, ha terminado creando una pequeña comunidad. Juegan, conversan y, de vez en cuando, prolongan la jornada alrededor de un pincho. En agosto, además, esa rutina cotidiana dará paso a un torneo por parejas incluido en la programación deportiva del verano del ayuntamiento chinato.

Una historia nacida entre amigos

El grupo comenzó a formarse hace alrededor de veinte años, cuando varios amigos empezaron a quedar para jugar en las instalaciones municipales. Florentino López Ruiz se incorporó hace unos doce años, aunque explica que las partidas ya se celebraban mucho antes de su llegada. Desde entonces, la incorporación de nuevos jugadores permitió que la actividad se mantuviera viva.

Fotogalería | Imágenes del grupo que mantiene la petanca viva en Malpartida de Plasencia / Toni Gudiel

Cada mañana, se reúnen normalmente entre diez y quince personas. Los participantes forman los equipos en el momento y comienzan las partidas sin más objetivo que pasar un buen rato. "No nos jugamos nada", recalca Florentino. La competición queda reservada para los campeonatos que se organizan durante el año.

Una cita diaria en las pistas

En verano, Florentino explica que suelen comenzar alrededor de las ocho de la mañana y permanecen en las pistas hasta las diez o las diez y media, aunque las altas temperaturas pueden adelantar el final. Durante el invierno, las partidas llegan a prolongarse hasta las once. Algunos descansan durante el fin de semana, pero otros continúan jugando los sábados, e incluso los domingos.

La mayoría descubrió la petanca después de jubilarse. Se trata de un deporte accesible que les permite conservar una rutina y mantenerse en movimiento. "Yo creo que es una forma de estar un poco activo", resume Florentino, quien destaca que las instalaciones preparadas por el ayuntamiento ofrecen un espacio adecuado para reunirse y jugar con comodidad.

Una convivencia que continúa fuera

Pero, en ocasiones, la actividad no termina cuando recogen la última bola. Entre los jugadores, han ido surgiendo amistades que continúan más allá de las pistas. A veces, compran comida entre todos, preparan un pequeño aperitivo o se reúnen en casa de alguno de los integrantes. "Hemos hecho un grupo y hay una convivencia bastante buena", subraya Florentino.

Por las pistas también han pasado nuevos vecinos y personas que, después de dejar de acudir durante una temporada, terminaron regresando. Es más, aunque el grupo está compuesto principalmente por hombres jubilados, también han participado algunas mujeres. De hecho, la intención es que cualquier persona interesada pueda incorporarse y compartir las partidas.

Cartel del torneo de petanca de agosto en Malpartida de Plasencia. / CEDIDA

El torneo de agosto

Para rematar el verano, llegará la gran cita estival, que se celebrará del 7 al 13 de agosto en la modalidad de parejas. El grupo habitual formará buena parte de las dupletas, aunque el torneo también está abierto a vecinos que quieran acercarse por primera vez a este deporte. Las inscripciones podrán realizarse en el gimnasio municipal hasta el jueves 6 de agosto a las 13.00 horas o a través del teléfono 699 61 73 46.

Según la información municipal, las tres primeras parejas recibirán premio y los dos primeros clasificados obtendrán lotes de productos típicos, mientras que la tercera pareja recibirá un trofeo. La entrega se realizará durante la celebración dedicada a los mayores, prevista en la noche del 14 al 15 de agosto.

Además, el dinamizador deportivo del ayuntamiento, David Cerro, explica que, durante el año, se organizan otros campeonatos, entre ellos el de la feria y una prueba que en marzo entró por primera vez en el calendario extremeño.

Un verano lleno de deporte en Malpartida

Cerro destaca la constancia de los jugadores. "Prácticamente, cualquier mañana están aquí practicando", afirma. A su juicio, la petanca les proporciona una oportunidad para hacer ejercicio, conservar una rutina y mantener el contacto con otras personas después de la jubilación.

Además, David enmarca el torneo en el programa deportivo de verano de Malpartida de Plasencia, que incluye numerosas competiciones, como una liga de vóley-playa, la Subida al Canalizo, competiciones de bádminton, baloncesto 3x3 y spikeball, además de un taller de marcha nórdica y rutas nocturnas de senderismo y ciclismo.

En suma, una oferta con actividades para diferentes edades en la que la petanca conserva un lugar especial por su trayectoria y por la constancia del grupo que acude cada mañana a las pistas.