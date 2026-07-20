Talayuela y el Campo Arañuelo denuncian el deterioro del servicio de Correos: "Hay cartas que llegan con un mes de retraso"

La situación del servicio de Correos en Talayuela y el conjunto de la comarca del Campo Arañuelo ha llevado a vecinos y trabajadores a alzar la voz. La Confederación de Asociaciones Vecinales de Extremadura (Cavex) y el Sindicato Libre de Correos han denunciado públicamente el "abandono" que, a su juicio, sufre el servicio postal en esta zona de la provincia de Cáceres debido a la falta de contrataciones y a la creciente sobrecarga de trabajo que soportan los carteros.

Según ambas organizaciones, el problema no es puntual ni exclusivo de la época estival. "La comarca del Campo Arañuelo sufre el abandono de un servicio público muy deteriorado por parte de la dirección de Correos", afirman, al tiempo que alertan de que ya se están registrando "situaciones de un mes de retraso en la entrega de envíos", además de "plazos legales incumplidos o sobrepasados en la entrega de notificaciones administrativas" y desvíos del reparto de paquetería entre distintas localidades para poder atender la demanda.

Para Cavex, las consecuencias trascienden la simple demora en la recepción de cartas. La organización sostiene que el mal funcionamiento del servicio está afectando al trabajo diario de ayuntamientos y pedanías, además de generar problemas a empresas y vecinos que dependen del correo para realizar gestiones administrativas o recibir documentación en plazo. Por ello, señala que ya se están presentando reclamaciones por parte de los usuarios afectados.

Falta de personal

El Sindicato Libre de Correos pone el foco en la falta de personal. Asegura que la política de "contratación cero" aplicada por la empresa está provocando una sobrecarga cada vez mayor entre los trabajadores, que se ven obligados a asumir recorridos más amplios y un volumen de trabajo muy superior al habitual.

"El desastre no es mayor gracias a su gran profesionalidad y a que están dando el 200%, en algunos casos en medio de episodios de ansiedad", denuncia el sindicato en el comunicado.

La organización sindical critica además que, mientras se argumenta la falta de recursos para incorporar nuevos empleados, la empresa ha realizado en los últimos años "subidas desmesuradas de sueldos a directivos y cargos de confianza", así como "gastos desorbitados en compras y alquileres de equipos y aviones que no se utilizan o no funcionan", unas decisiones que consideran incompatibles con la situación que viven las oficinas y unidades de reparto.

Malestar en ayuntamientos

El Sindicato Libre asegura también haber iniciado acciones judiciales contra Correos por lo que considera modificaciones laborales que "rayan la ilegalidad". Entre ellas cita desplazamientos geográficos, ampliaciones de recorridos no contempladas en los contratos o la desatención de oficinas rurales con la justificación de que no existe presupuesto suficiente para contratar personal.

Tanto Cavex como el sindicato afirman que el malestar ya ha llegado también a las administraciones locales. Según explican, varios ayuntamientos de la comarca se han dirigido a la empresa pública para solicitar un refuerzo urgente del servicio, ante las dificultades que está generando la situación actual.

Ambas organizaciones reclaman a Correos que adopte medidas para recuperar la normalidad en un servicio que consideran esencial, especialmente en una comarca con numerosos núcleos rurales y una población envejecida para la que el correo sigue siendo una herramienta fundamental en su vida cotidiana.