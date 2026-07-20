Los toboganes que están conquistando las redes están en este rincón de la provincia Cáceres

Si vieras esta fotografía en las redes sociales de algún conocido, probablemente pensarías que ha aprovechado el verano para viajar a un gran parque acuático fuera de la provincia. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Ese enorme tobogán se encuentra a poco más de una hora de numerosos municipios cacereños, en Cilleros, donde las piscinas municipales se han convertido en uno de los rincones más comentados del verano gracias a unas instalaciones que cada vez atraen a más visitantes.

Situado en el norte de la provincia de Cáceres, entre olivares, viñedos, robledales y alcornocales, Cilleros presume de uno de los términos municipales más extensos de la provincia, con más de 208 kilómetros cuadrados, y de un entorno privilegiado a los pies de la Sierra de Santa Olalla. Un paisaje que desde hace dos años cuenta con un nuevo reclamo para quienes buscan refrescarse sin salir de Extremadura.

Un complejo pensado para pasar el día

Las piscinas municipales ofrecen mucho más que un simple baño. El recinto dispone de dos grandes vasos, varios toboganes acuáticos, amplias zonas de césped, sombrillas y espacios destinados al descanso, todo ello con la Sierra de Santa Olalla como telón de fondo.

El gran protagonista es el conjunto de toboganes instalado en 2023, una infraestructura que transformó por completo las instalaciones y que ha convertido este espacio en una alternativa muy demandada durante los meses de verano.

Además, el acceso resulta especialmente asequible. La entrada general cuesta cuatro euros, un precio que ha contribuido a que muchas familias opten por pasar allí una jornada completa.

Una comida con vistas dentro o fuera del recinto

Quienes planeen una visita deben tener en cuenta una norma importante: no está permitido acceder con comida del exterior.

Aun así, muchos visitantes encuentran una solución muy sencilla. A escasos metros de la entrada existe un área recreativa rodeada de árboles donde es fácil entrar sombra, además de disponer de mesas y una fuente. Allí es habitual ver a familias que aprovechan para comer tranquilamente antes de regresar a las piscinas y continuar disfrutando del día.

Para quienes prefieren no cargar con neveras ni preparativos, el propio recinto dispone de un restaurante donde es posible comer un menú sin abandonar las instalaciones.

Un impulso para el verano de Cilleros

El alcalde de la localidad, Félix María Ezcay, explicó en la presentación de las instalaciones, que el objetivo con esta actuación se ha cumplido. Desde el Ayuntamiento se recordó que la instalación de los toboganes buscaba atraer nuevos visitantes y convertir las piscinas municipales en un reclamo turístico capaz de dinamizar la actividad económica durante los meses estivales.

La ubicación también juega un papel importante. Las instalaciones se encuentran en un enclave natural especialmente atractivo, rodeadas por el paisaje característico de la Sierra de Santa Olalla, lo que permite combinar una jornada de baño con una visita al municipio y a su entorno.

El efecto de las redes sociales

Aunque los toboganes llevan funcionando desde el verano de 2023, su popularidad ha crecido de forma notable en las últimas semanas gracias a las redes sociales.

Gran parte de esa repercusión ha llegado de la mano de Extremadura Tips, un proyecto dedicado a divulgar lugares poco conocidos, experiencias y propuestas turísticas repartidas por toda la región.

Su creador, Steve Martín, se ha convertido en uno de los principales divulgadores turísticos de Extremadura. A través de vídeos y publicaciones muestra escapadas, rutas, restaurantes, piscinas naturales y otros rincones que, en muchos casos, permanecían alejados de los circuitos turísticos más habituales.

El reconocimiento a ese trabajo llegó el pasado mes de febrero, cuando fue distinguido en los VI Premios del Turismo del Norte de Extremadura, un galardón que puso en valor su contribución a la promoción del territorio mediante contenidos digitales.

Un verano cada vez más cerca

Mientras muchos extremeños buscan destinos lejanos para combatir las altas temperaturas, lugares como las piscinas municipales de Cilleros recuerdan que, a veces, el plan perfecto está mucho más cerca de lo que parece.

Bastan unos toboganes, un paisaje de montaña y una entrada al alcance de cualquier bolsillo han bastado para convertir este rincón del norte cacereño en una de las sorpresas del verano.