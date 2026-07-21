El Ayuntamiento de Hinojal intensifica sus actividades en verano e impulsa actuaciones de mejora en espacios públicos

El mes de junio en el municipio de Hinojal, en la comarca de Tajo Salor, ha estado marcado por una intensa actividad municipal, con numerosos trabajos de mantenimiento, mejora de instalaciones y puesta en marcha de servicios de cara a la temporada estival. Uno de los trabajos más importantes ha sido la puesta a punto de la piscina municipal, que abrió sus puertas el pasado 24 de junio, dando comienzo a una nueva temporada de verano para el disfrute de vecinos y visitantes.

La alcaldesa, Blanca Vivas, explicó que se ha continuado con las labores de desbroce en diferentes zonas del municipio que aún estaban pendientes por hacer. Además, gracias al proyecto Escala, se han realizado trabajos de limpieza en las antiguas escuelas, la casa de la cultura, el edificio Multiusos y el parque municipal, así como labores de desbroce en distintos espacios públicos.

Los trabajadores municipales han seguido desarrollando su labor diaria de limpieza y mantenimiento de las calles, contribuyendo a que Hinojal luzca lo mejor posible. Asimismo, se han pintado todos los bancos del parque, las papeleras y el resto del mobiliario urbano que necesitaba labores de mantenimiento.

Por otro lado, llos niños y niñas de la ludoteca continúan participando con mucha ilusión en actividades creativas que, además de fomentar el aprendizaje y la convivencia, ayudan a embellecer el pueblo. Entre sus trabajos destacan la decoración de la piscina municipal y del parque con diferentes manualidades, aportando color y alegría a estos espacios.

Un grupo d epersonas mayores realiza una actividad de manualidades. / Cedida

Por su parte, las personas mayores siguen participando activamente en el programa de atención y lucha contra la soledad no deseada. Cada día realizan una hora de manualidades y actividades que favorecen la convivencia y el entretenimiento. Estas actividades, según apuntó la alcaldesa, también se llevan a los domicilios de aquellas personas que no pueden desplazarse, para que nadie quede excluido de esta iniciativa.

Igualmente, durante el mes de junio se han mantenido los servicios dirigidos al bienestar de los mayores. Una vez al mes se presta el servicio de podología para las personas inscritas y, además, el fisioterapeuta continúa ofreciendo sesiones de fisioterapia y masaje en el salón del Hogar del Pensionista.

Instalaciones modernas

Además, dentro del proyecto Pueblos Inteligentes, se ha dado un importante paso en la modernización de las instalaciones municipales. Se han instalado nueve cámaras de videovigilancia en distintos puntos del municipio para reforzar la seguridad.

Se ha modernizado el polideportivo con la instalación de una cerradura electrónica de acceso mediante sistema digital y con un sistema automatizado para el apagado de los focos, mejorando la eficiencia energética. Del mismo modo, el edificio Multiusos cuenta ya con un sistema de acceso mediante código para los usuarios autorizados, facilitando su uso y avanzando en la digitalización de los servicios municipales.

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Desde el ayuntamiento se destacó que se continúa trabajando para que Hinojal sea un pueblo cada día más cuidado, moderno, activo y participativo, ofreciendo mejores servicios para todas las edades y continuando con la mejora de los espacios e instalaciones municipales.