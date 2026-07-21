Barrado despide a Josefina, la maestra que enseñó a amar los libros

Barrado ha dado este lunes el último adiós a Josefa García, conocida por todos como Josefina, una maestra que dejó una profunda huella en varias generaciones de vecinos y cuya figura trascendió con creces las aulas. El municipio la ha despedido con emoción y tristeza, recordando no solo su dedicación a la enseñanza, sino también su compromiso con la vida cultural y social del pueblo.

Quienes fueron sus alumnos la recuerdan como una docente exigente, entregada y apasionada por la educación. Durante años enseñó a decenas de niños mucho más que letras o números. Les inculcó la curiosidad por aprender, el gusto por la lectura y la convicción de que los libros podían abrir la puerta a nuevos mundos.

Su legado, sin embargo, no terminó cuando sonaba el timbre del colegio. Josefina fue también una de las personas que más contribuyó a dinamizar la vida de Barrado, impulsando actividades culturales, dirigiendo obras de teatro, organizando talleres y promoviendo viajes para los vecinos.

Uno de los proyectos por los que será especialmente recordada fue la creación de la primera biblioteca del municipio, ubicada en el antiguo teleclub. Junto a otros vecinos puso en marcha una iniciativa que nació de la ilusión colectiva y que se fue construyendo gracias a las donaciones de libros realizadas por los llamados 'Amigos de la Biblioteca'.

Aquel proyecto supuso el inicio de un espacio dedicado a la lectura que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los referentes culturales del municipio.

Despedida literaria

Precisamente desde la biblioteca de Barrado han querido rendir homenaje a quien consideran una de sus principales impulsoras. Además de haber hecho posible aquel primer fondo bibliográfico, Josefina seguía participando activamente en el club de lectura Ratones Coloraos, donde compartía sus impresiones sobre las obras leídas.

"Su silla estará vacía, pero su recuerdo seguirá presente en cada futura lectura", han señalado desde la biblioteca en un emotivo mensaje de despedida, en el que también le agradecen haber transmitido "uno de los mayores placeres que puede acompañar a una persona durante toda su vida: el amor por la lectura".

El homenaje concluye con una cita del escritor Jorge Luis Borges que resume el legado que deja en Barrado: "Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca". Unas palabras que quienes la conocieron consideran especialmente apropiadas para despedir a una mujer que dedicó gran parte de su vida a acercar los libros, la cultura y el conocimiento a todo un pueblo.