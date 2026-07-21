La cantaora Esther Merino protagoniza la noche más flamenca del verano en Malpartida de Cáceres

Desde comienzos de julio, Malpartida de Cáceres celebra semanalmente una de las citas culturales más destacadas del verano. De la mano de artistas de estilos muy variados, el ciclo Bajo las Estrellas 7 vuelve a llenar de música el Museo Vostell Malpartida, convirtiendo el cielo malpartideño en el gran escenario de unas actuaciones que unen patrimonio, naturaleza y cultura.

Una noche de flamenco en un museo único

La programación continuará este jueves, a partir de las 22:00 horas, con un recital protagonizado por la cantaora pacense Esther Merino, ganadora de la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión en 2022, uno de los mayores reconocimientos del flamenco a nivel internacional. Sobre el escenario estará acompañada por el guitarrista Niño Seve, en una actuación que promete combinar la fuerza del cante más tradicional con la sensibilidad artística que caracteriza al ciclo.

El concierto propone un recorrido por algunos de los estilos más representativos del flamenco en un espacio donde el arte contemporáneo y la música vuelven a encontrarse. La organización invita así a redescubrir este género desde una perspectiva diferente, en un museo que desde hace décadas mantiene una estrecha relación con el universo flamenco.

Una de las grandes voces del flamenco actual

Nacida en Badajoz en 1984, Esther Merino comenzó a cantar siendo muy joven y, con el paso de los años, se ha convertido en una de las voces más reconocidas del flamenco contemporáneo. Su carrera está marcada por un profundo conocimiento de los cantes tradicionales y por una personalidad interpretativa que le permite abordar con solvencia estilos como las soleás, seguiriyas, bulerías, malagueñas, tangos, cantiñas o los exigentes cantes de Levante.

Su consagración llegó en 2022, cuando conquistó la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión tras más de una década participando en el certamen. Aquella edición logró también los primeros premios por mineras, cartageneras, tarantas y soleás, convirtiéndose en la tercera extremeña en alcanzar este prestigioso galardón.

Cartel del concierto de EstherMerino y NiñoSeve en 'Bajo las estrellas 7'. / Cedida a El Periódico Extremadura

Anteriormente, ya había obtenido el Melón de Oro del Festival Internacional de Lo Ferro, reconocimiento que distingue a la cantaora más completa del certamen.

Su voz, profundamente ligada a las raíces extremeñas, convive con una constante búsqueda artística que la ha llevado a actuar en festivales nacionales e internacionales y a desarrollar proyectos que dialogan con otras disciplinas musicales sin perder la esencia del cante jondo.

La relación entre Wolf Vostell y el flamenco

La presencia del flamenco en el Museo Vostell Malpartida de debe a que Wolf Vostell encontró en esta expresión artística un lenguaje capaz de transmitir emoción, compromiso social y libertad creativa, valores que incorporó a buena parte de su producción artística.

El artista alemán integró referencias al flamenco en varios de sus ciclos pictóricos, acciones y conciertos Fluxus, entre ellos Romancero Gitano o El jardín de las delicias, obras que forman parte del discurso expositivo del museo y reflejan la estrecha conexión entre su obra y esta manifestación cultural.

A lo largo de los últimos años, el museo ha consolidado además una programación flamenca por la que han pasado algunas de las figuras más destacadas del panorama nacional, como Miguel Poveda, Miguel de Tena, Rocío Márquez, Niño de Elche, Francisco Escudero "El Perrete" o el bailaor Jesús Custodio, reafirmando su apuesta por un arte en constante evolución y diálogo con otras disciplinas.

Un ciclo que llena de música las noches de verano

El ciclo Bajo las Estrellas se ha convertido en una de las grandes propuestas culturales del verano en Malpartida de Cáceres. Desde principios de julio, el museo abre sus puertas cada semana para ofrecer conciertos al aire libre donde diferentes estilos musicales encuentran un espacio privilegiado entre las obras de arte contemporáneo y el singular paisaje de Los Barruecos.

La iniciativa convierte cada recital en una experiencia que va más allá de la música, aprovechando el entorno del museo para ofrecer al público una velada en la que paisaje y cultura se dan la mano bajo el cielo estival.

La actividad cuenta, además, con la colaboración de la Peña Amigos del Flamenco de Extremadura, una entidad que desde hace años trabaja por la difusión y promoción de este arte en la región.

Al caer la noche, el Museo Vostell Malpartida brillará de una forma única, bajo un cielo estrellado y con el arte como punto de encuentro. Entre esculturas y naturaleza, el eco del flamenco volverá a recorrer Los Barruecos para recordar que algunas de las experiencias culturales más intensas del verano no necesitan grandes escenarios, sino un lugar con identidad propia y una voz capaz de emocionar desde el primer quejío.