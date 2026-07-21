Investigan a un cazador furtivo en la Reserva Regional de Caza de Guijo de Santa Bárbara

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la fauna y la flora por ejercer supuestamente la caza de forma furtiva en la Reserva Regional de Caza de La Sierra, ubicada en el término municipal de Guijo de Santa Bárbara.

La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando la Guardia Civil, en colaboración con un guarda de caza de la reserva, tuvo conocimiento de que una persona estaba cazando sin autorización en el interior de este espacio protegido.

Tras recibir el aviso, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se desplazaron hasta la zona e inspeccionaron el paraje. Durante la actuación localizaron un puesto de caza oculto con vegetación y equipado con un apoyo de madera para el arma de fuego.

Imagen de la zona furtiva. / Guardia Civil

En las inmediaciones también descubrieron un cebadero de maíz y otra zona en la que, presuntamente, se había empleado gasóleo como atrayente para la actividad cinegética.

Cazador cazado

Las pesquisas desarrolladas posteriormente permitieron a los investigadores reunir pruebas que relacionaban a un hombre con estos hechos. Una vez identificado, comprobaron que carecía de autorización para cazar en la reserva y que, además, utilizaba un visor térmico-nocturno acoplado al arma de fuego.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió a su investigación penal como presunto autor de un delito contra la fauna y la flora por ejercer la actividad cinegética de forma ilegal. Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

Además de la investigación penal, los agentes han tramitado tres expedientes administrativos por presuntas infracciones a la normativa cinegética. En concreto, por el uso de un visor térmico-nocturno acoplado al arma, por instalar un cebadero de maíz sin autorización y por emplear gasóleo como atrayente para la caza.

Mientras las diligencias judiciales siguen su curso, los expedientes administrativos continuarán su tramitación conforme a la normativa vigente.