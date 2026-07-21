Suceso
Investigan a un cazador furtivo en la Reserva Regional de Caza de Guijo de Santa Bárbara
El Seprona de la Guardia Civil identifica a un cazador furtivo en la reserva de La Sierra, remitiendo diligencias a la autoridad judicial
La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la fauna y la flora por ejercer supuestamente la caza de forma furtiva en la Reserva Regional de Caza de La Sierra, ubicada en el término municipal de Guijo de Santa Bárbara.
La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando la Guardia Civil, en colaboración con un guarda de caza de la reserva, tuvo conocimiento de que una persona estaba cazando sin autorización en el interior de este espacio protegido.
Tras recibir el aviso, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se desplazaron hasta la zona e inspeccionaron el paraje. Durante la actuación localizaron un puesto de caza oculto con vegetación y equipado con un apoyo de madera para el arma de fuego.
En las inmediaciones también descubrieron un cebadero de maíz y otra zona en la que, presuntamente, se había empleado gasóleo como atrayente para la actividad cinegética.
Cazador cazado
Las pesquisas desarrolladas posteriormente permitieron a los investigadores reunir pruebas que relacionaban a un hombre con estos hechos. Una vez identificado, comprobaron que carecía de autorización para cazar en la reserva y que, además, utilizaba un visor térmico-nocturno acoplado al arma de fuego.
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió a su investigación penal como presunto autor de un delito contra la fauna y la flora por ejercer la actividad cinegética de forma ilegal. Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.
Además de la investigación penal, los agentes han tramitado tres expedientes administrativos por presuntas infracciones a la normativa cinegética. En concreto, por el uso de un visor térmico-nocturno acoplado al arma, por instalar un cebadero de maíz sin autorización y por emplear gasóleo como atrayente para la caza.
Mientras las diligencias judiciales siguen su curso, los expedientes administrativos continuarán su tramitación conforme a la normativa vigente.
- La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
- Una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta deja un herido y obliga a cortar en Cáceres la N-521
- La familia que eligió criar a sus hijos en un pueblo del norte de Cáceres: 'Aquí se vive más tranquilo y nos conocemos todos
- Cae la mujer que robaba a mayores con el 'abrazo cariñoso' en Cáceres: una joven de 31 años con antecedentes
- Dos incendios forestales en Malpartida de Plasencia y Montehermoso movilizan al Infoex durante la madrugada
- Herminia Jiménez, vecina de Logrosán, abre una tienda con 'un poquito de todo' para devolver al pueblo un servicio clave
- Monfragüe, el poblado ferroviario que nació en mitad de la dehesa y acabó olvidado
- Navaconcejo, el pueblo donde el verano se vive entre gargantas y zonas de baño: 'Nos encanta que venga gente, pero también que consuma en el pueblo