Jarandilla de la Vera cierra temporalmente su piscina municipal tras detectarse defecaciones en el agua

El Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera ha decretado el cierre temporal de la piscina municipal Cruz de Vergara después de que se detectaran defecaciones en el vaso de baño, una situación que ha obligado a activar el protocolo sanitario previsto para este tipo de incidencias.

Como consecuencia, las instalaciones permanecerán cerradas mientras se llevan a cabo las labores de limpieza, desinfección y control necesarias para garantizar la seguridad y la salud de todos los usuarios.

Desde el Consistorio han explicado que estos actos incívicos han hecho necesario aplicar las medidas establecidas por la normativa sanitaria antes de que la piscina pueda reabrir con todas las garantías.

Llamamiento a la responsabilidad

El Ayuntamiento lamenta profundamente lo ocurrido y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al civismo de vecinos y visitantes para que respeten las normas de uso de las instalaciones municipales.

Además, ha recordado que este tipo de comportamientos no solo impiden el disfrute de la piscina durante varias horas o incluso días, sino que también generan importantes molestias para los bañistas y suponen un coste añadido para las arcas municipales.

Por ello, el Consistorio ha apelado a la colaboración de todos los usuarios para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares y poder mantener las instalaciones abiertas en condiciones óptimas durante la temporada estival.