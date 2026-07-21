Logrosán transformará su Plaza de España con una fuente transitable y nuevas zonas de sombra

El Ayuntamiento de Logrosán ha sacado a licitación las obras de mejora de la Plaza de España, una actuación que contará con un presupuesto de 69.428,95 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto contempla la instalación de una fuente transitable y nuevos elementos de sombreamiento con el objetivo de modernizar el principal espacio público del municipio y hacerlo más confortable durante los meses de mayor calor.

La licitación, publicada este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y permitirá a las empresas interesadas presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de julio, mientras que la apertura de las propuestas económicas está prevista para el 4 de agosto.

Según el pliego técnico, las obras tienen como objeto la ejecución del proyecto denominado 'Mejora de la Plaza de España', cuyo presupuesto base de licitación asciende a 57.379,30 euros, antes de impuestos.

Fuente y más sombra

La actuación se centrará en la renovación de este espacio emblemático mediante la creación de una fuente de uso peatonal y la incorporación de sistemas de sombra, dos elementos pensados para favorecer el disfrute de la plaza durante el verano y mejorar la estancia de vecinos y visitantes.

El contrato establece un plazo máximo de dos meses desde la firma del acta de replanteo para completar los trabajos. Además, la empresa adjudicataria deberá asumir distintas obligaciones relacionadas con la seguridad de la obra, la protección del entorno, la reposición de posibles desperfectos y la limpieza final de la zona antes de su recepción.

La actuación está financiada con fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dentro del programa PEPAC 2023-2027 (LEADER).

Con esta intervención, el Ayuntamiento pretende renovar uno de los espacios más representativos de la localidad mediante una actuación orientada tanto a la mejora estética como al confort climático, incorporando nuevos elementos que permitan un uso más agradable de la plaza durante buena parte del año.