Cómete el fin de semana a bocados con el nuevo evento que llega a Plasenzuela

Durante los últimos años, los eventos gastronómicos se han convertido en una de las propuestas de ocio con mayor éxito, especialmente en las principales ciudades de las distintas provincias. Sin embargo, ¿por qué este tipo de iniciativas no pueden llegar también a los municipios rurales?

Con esa idea nace en Plasenzuela la primera Burger Gourmet Experience, una cita que llega este fin de semana con el objetivo de demostrar que no hace falta recorrer muchos kilómetros para disfrutar de la mejor gastronomía sobre ruedas.

Un fin de semana con sabor gourmet

El Espacio Multiusos de Plasenzuela se transformará los próximos 24 y 25 de julio en un punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas. El Ayuntamiento, junto con la Comisión de Festejos, impulsa la primera edición de este evento con el objetivo de convertirlo en una referencia dentro del calendario estival de la comarca.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán recorrer un espacio gastronómico en el que participarán cuatro food trucks especializadas en hamburguesas gourmet, cada una con propuestas elaboradas para sorprender al público mediante ingredientes de calidad, combinaciones innovadoras y recetas alejadas de la hamburguesa tradicional.

La oferta se completará con una food truck de dulces, donde no faltarán gofres, crepes y otros postres pensados para poner el broche final a una experiencia gastronómica dirigida a todos los públicos.

Mucho más que comida

La Burger Gourmet Experience quiere convertirse en una propuesta de ocio para toda la familia. Por ello, la organización ha preparado una zona infantil con castillos hinchables, permitiendo que los más pequeños también disfruten de la jornada mientras los adultos recorren los diferentes puestos gastronómicos.

Además, la música tendrá un papel protagonista durante todo el fin de semana gracias a la presencia de dj en directo, que amenizarán el ambiente y convertirán el recinto en un espacio de convivencia donde gastronomía y ocio compartirán protagonismo.

El objetivo pasa por ofrecer una alternativa diferente para vecinos y visitantes, capaz de atraer público de otros municipios y generar un ambiente festivo en torno a una de las propuestas culinarias que más popularidad ha ganado en los últimos años.

Un concurso para elegir la mejor hamburguesa

Uno de los momentos más esperados llegará el viernes, a las 21:30 horas, con la celebración del I Concurso Burger Gourmet Experience Plasenzuela 2026.

Un jurado especializado será el encargado de seleccionar la mejor hamburguesa del certamen tras valorar aspectos como la calidad del producto, la creatividad, el sabor y la presentación, premiando la propuesta que logre reunir el mejor equilibrio entre técnica e innovación.

Este concurso pretende aportar un valor añadido al evento y convertir la competición gastronómica en uno de los principales atractivos de la programación.

Una apuesta por dinamizar el municipio

El alcalde de Plasenzuela, Damián Ceballos, ha destacado que esta iniciativa representa "una apuesta por dinamizar la actividad económica y turística del municipio mediante una propuesta moderna, atractiva y pensada para todos los públicos".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Comisión de Festejos, Iván Gutiérrez, quien ha explicado que el objetivo es "ofrecer un evento diferencial que combine gastronomía de calidad, ocio y convivencia, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de Plasenzuela durante todo el fin de semana".

Con esta propuesta, ambas entidades buscan reforzar la programación estival del municipio y generar nuevas oportunidades para atraer visitantes, al tiempo que impulsan la actividad de la hostelería y del comercio local.

La revolución de las food trucks llega al mundo rural

Las food trucks se han consolidado durante la última década como uno de los formatos gastronómicos con mayor crecimiento en España. Habituales en festivales, mercados temáticos y grandes eventos urbanos, cada vez son más los municipios que apuestan por este tipo de iniciativas para diversificar su oferta de ocio y atraer visitantes.

Plasenzuela se suma ahora a esta tendencia con una propuesta que traslada al entorno rural un formato que hasta hace pocos años estaba reservado principalmente a las grandes ciudades.

Cartel de la I Burger Gourmet Experience Plasenzuela. / Cedida a El Periódico Extremadura

La combinación de gastronomía gourmet, música en directo y actividades familiares pretende convertir el municipio en un punto de encuentro para vecinos de toda la comarca durante un fin de semana en el que la cocina será la gran protagonista.

Este evento nace para demostrar que las mejores experiencias gastronómicas no siempre se encuentran en las grandes capitales. A veces basta con acercarse a un pequeño pueblo para comprobar que la innovación también tiene cabida lejos de las ciudades y que una hamburguesa puede convertirse en la excusa perfecta para llenar de vida una plaza, reunir a generaciones y demostrar que el verano también sabe a pueblo.