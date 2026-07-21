Sierra de Gata mira al espacio con el lanzamiento de la sonda estratosférica Gata Celeste II

La Sierra de Gata volvió a convertirse este fin de semana en un pequeño centro de exploración espacial con el lanzamiento de Gata Celeste II, la segunda sonda estratosférica impulsada por la Escuela del Cielo y Trevejo Celeste. Tras el éxito del primer vuelo de prueba, realizado el pasado 27 de junio, la nueva misión despegó este domingo desde el término municipal de Villamiel con el objetivo de continuar estudiando la atmósfera y preparar un ambicioso proyecto ligado a los próximos eclipses solares.

La sonda inició un viaje de varias horas en el que ascendió hasta alcanzar unos 30.000 metros de altitud, en plena estratosfera. Durante el vuelo registró imágenes y recopiló datos sobre las distintas capas de la atmósfera, como la presión, la temperatura o la humedad, además de incorporar un detector de muones para estudiar el flujo de estas partículas generadas por la interacción de los rayos gamma procedentes del Sol y del espacio interestelar con la atmósfera terrestre.

Galería | Así ha sido el lanzamiento de la sonda Gata Celeste II en Sierra de Gata / Centro de Interpretación Comarcal Sierra de Gata

Uno de los aspectos más destacados de la misión fue la transmisión en tiempo real de los datos de telemetría. Durante el ascenso, la sonda fue enviando información sobre su posición, altitud, velocidad y trayectoria, permitiendo seguir el recorrido desde la plataforma SondeHub. De esta forma, cualquier persona interesada pudo observar cómo el dispositivo se adentraba en la estratosfera, una región donde la presión atmosférica es apenas una fracción de la existente a nivel del mar y el cielo adquiere un intenso tono oscuro debido a la escasez de aire.

Aunque la señal dejó de recibirse una vez finalizó el vuelo —algo habitual en este tipo de misiones, ya que los globos terminan estallando cuando alcanzan su máxima altitud—, la experiencia volvió a demostrar el potencial de este proyecto divulgativo y científico desarrollado desde la Sierra de Gata.

Preparando el 'Trío Ibérico'

Más allá del valor científico del lanzamiento, Gata Celeste II forma parte de un proyecto de mayor envergadura promovido por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) con motivo del denominado 'Trío Ibérico', el ciclo de tres eclipses solares que será visible desde la península entre 2026 y 2028 y que comenzará el próximo 12 de agosto.

La iniciativa contempla el lanzamiento de alrededor de quince globos estratosféricos durante los eclipses con un objetivo tan singular como ambicioso: obtener una imagen de la sombra que la Luna proyectará sobre la Tierra durante la totalidad del eclipse. Al mismo tiempo, el proyecto busca despertar el interés por la ciencia y acercar la investigación espacial al público mediante el desarrollo de conocimientos científicos y técnicos.

Precisamente por ello, la misión lanzada desde la Sierra de Gata ha servido también como banco de pruebas para validar los sistemas de telemetría y los instrumentos científicos que se utilizarán durante esos futuros vuelos.

Ciencia participativa desde la Sierra de Gata

El lanzamiento también tuvo un marcado carácter divulgativo. Decenas de personas pudieron asistir a la preparación de la sonda antes del despegue, cuyo punto de lanzamiento quedó condicionado por la dirección del viento. Además, durante la jornada se pusieron a la venta gafas homologadas para la observación segura de los eclipses, cuya recaudación contribuirá a financiar parte del proyecto.

La iniciativa está impulsada por la Escuela del Cielo, un proyecto creado junto a Trevejo Celeste para fomentar la pasión por la astronomía en la Sierra de Gata. Desde 2024 organiza, con carácter bimensual, charlas de divulgación y actividades de observación del cielo nocturno, implicando además a los participantes en proyectos científicos reales como la preparación y lanzamiento de esta sonda estratosférica.

Galería | Así ha sido el lanzamiento de la sonda Gata Celeste II en Sierra de Gata / Centro de Interpretación Comarcal Sierra de Gata

Con Gata Celeste II, la Sierra de Gata vuelve a demostrar que la divulgación científica y la exploración espacial también pueden impulsarse desde el medio rural, acercando la investigación a la ciudadanía y mirando al cielo con la vista puesta en los grandes acontecimientos astronómicos de los próximos años.