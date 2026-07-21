Un techo de ganchillo en Valverde de la Vera para bajar la temperatura en pleno verano

A veces quienes se encargan de embellecer las calles de un municipio son las manos de sus propios vecinos. En Valverde de la Vera, desde hace más de una década mantienen viva una tradición que literalmente "teje" la vida del pueblo para decorar sus calles y espacios públicos.

Un proyecto colectivo que, cada verano, convierte el casco histórico en una galería al aire libre donde el ganchillo, los materiales reciclados y la creatividad se unen para ofrecer sombra a vecinos y visitantes.

14 años transformando el pueblo

La iniciativa Tejiendo la Calle alcanza este año su decimocuarta edición, consolidada como una de las propuestas artísticas y participativas más singulares de Extremadura. Nació en 2012 a partir de un diseño original de Marina Fernández Ramos, desarrollado junto a las tejedoras y vecinos de la localidad, y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una seña de identidad de Valverde de la Vera.

Cada verano, decenas de personas confeccionan a mano grandes estructuras textiles que posteriormente se instalan sobre las calles del municipio a modo de parasoles, creando espacios de sombra durante los meses de mayor calor. Cuando cae la noche, estas piezas se iluminan y acompañan el recorrido hasta la plaza, generando una atmósfera que transforma por completo la imagen del pueblo.

Con apenas medio millar de habitantes, Valverde de la Vera, declarado Conjunto Histórico-Artístico e incluido entre Los Pueblos Más Bonitos de España, ha encontrado en este proyecto una forma de dar la bienvenida a quienes lo visitan, al tiempo que refuerza la identidad de una comunidad que participa activamente en la construcción de su propio paisaje urbano.

Arte colectivo con conciencia ambiental

Detrás de cada pieza hay también un importante compromiso con la sostenibilidad. La mayor parte de las instalaciones se elaboran reutilizando bolsas de plástico, embalajes, lonas publicitarias, redes de pesca en desuso, telas confeccionadas con botellas PET recicladas y, desde 2024, algodón reciclado, prolongando así la vida útil de materiales que, de otro modo, acabarían convertidos en residuos.

La comunidad explica que "los materiales se preparan cuidadosamente" antes de comenzar el tejido y que muchas de las piezas vuelven a instalarse cada año. Cuando el paso del tiempo o la exposición al sol las deterioran, se organizan talleres de reparación para conservarlas el mayor tiempo posible. Solo cuando ya no pueden recuperarse son trasladadas a un punto limpio.

Entre las colaboraciones más llamativas figura la reutilización, desde 2022, de las lonas publicitarias de la serie 'Lola' de Movistar+, cedidas gracias al escenógrafo Jorge León, así como la incorporación de redes de pesca enviadas desde Pasajes por el marinero y tejedor José Luis, ampliando las posibilidades creativas del proyecto.

Un gran taller abierto para todo el pueblo

La técnica principal sigue siendo el ganchillo tradicional, adaptado a gran formato, aunque con el paso de los años se han incorporado otras disciplinas como el bordado sobre malla, el patchwork, el tejido sobre bastidores, el collage, la pintura sobre tela o el trabajo sobre redes, facilitando que personas con distintos conocimientos puedan participar.

Los encuentros se celebran tanto en la Casa de la Cultura como en la plaza del municipio, donde las tejedoras con más experiencia enseñan a quienes comienzan, compartiendo técnicas, conocimientos y diseños en un ambiente de cooperación vecinal que constituye uno de los principales valores del proyecto.

Cada participante aporta libremente sus propias creaciones, inspiradas tanto en elementos tradicionales como en propuestas contemporáneas. Corazones, flores, hojas de roble, pajaritas, racimos de uvas o estrellas forman parte de un imaginario que recupera símbolos presentes desde hace generaciones en la artesanía y la arquitectura verata.

La biodiversidad también se teje

En los últimos años, las instalaciones han incorporado además un importante componente divulgativo vinculado al patrimonio natural. En anteriores ediciones se han dedicado los diseños a especies protegidas de flora extremeña, a los vencejos, aves cada vez menos frecuentes en los pueblos, o a las truchas, cuya presencia en las gargantas de la comarca ha disminuido notablemente.

La edición de 2026 centra su mirada en varias especies de mariposas protegidas y amenazadas, desarrolladas con el asesoramiento técnico de José Gabriel González Vázquez, responsable del Microrrefugio de Mariposas Almaillo, en Villamiel.

Edición de 2026 de Tejiendo la Calle dedicada a las mariposas protegidas y amenazadas. / Asier Rua

La propuesta forma parte del proyecto Remiendos del Paisaje, mediante el que la comunidad transforma residuos en elementos capaces de generar sombra y, al mismo tiempo, llamar la atención sobre la necesidad de proteger la biodiversidad del entorno.

Un proyecto reconocido dentro y fuera de España

Lo que comenzó como una iniciativa vecinal ha terminado despertando el interés de instituciones y colectivos de distintos países. En 2023, Tejiendo la Calle recibió en Japón el Beautify the Town Prize, dentro de los crQlr Awards, un reconocimiento internacional que puso en valor la capacidad del proyecto para mejorar el espacio público mediante la participación ciudadana, el diseño y el respeto por el entorno.

Sin embargo, a pesar de los premios, el verdadero éxito continúa estando en las calles de Valverde. Allí, cada verano, decenas de manos de vecinos de entre 3 y 93 años vuelven a reunirse para demostrar que la cultura también puede construirse puntada a puntada.