Trujillo proyecta un parque científico para redescubrir su patrimonio natural

Trujillo quiere que su riqueza patrimonial vaya más allá de sus murallas, palacios e iglesias. La Fundación Xavier de Salas trabaja en el desarrollo de Ecocor, un proyecto que busca convertir el entorno natural situado tras el convento de La Coria en un espacio de investigación, divulgación y turismo sostenible, de la mano del Real Jardín Botánico de Madrid, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y con la participación de la Universidad de Extremadura.

La iniciativa supone un paso más en una colaboración iniciada en 2024, cuando la Fundación Xavier de Salas y el CSIC firmaron un protocolo general de actuación para desarrollar proyectos conjuntos relacionados con la conservación del patrimonio natural. Aquel acuerdo tuvo como primer objetivo la elaboración de un catálogo de la flora del parque de La Coria, un espacio de gran interés ambiental situado junto al convento que alberga la sede de la fundación.

Dos años después, ese trabajo ha evolucionado hacia una propuesta mucho más amplia. El objetivo es crear un parque que combine investigación científica, conservación del paisaje, divulgación del patrimonio biológico e histórico y participación ciudadana.

Una ruta para descubrir el Trujillo extramuros

El proyecto pretende poner en valor la franja situada entre el Arco del Triunfo y las inmediaciones del castillo, un espacio donde confluyen el berrocal, antiguos caminos, huertos históricos y una notable biodiversidad que habitualmente pasa desapercibida para quienes visitan la ciudad.

La propuesta contempla la creación de una ruta interpretativa con paneles informativos sobre la flora, la fauna y la historia del entorno, siguiendo el modelo de los itinerarios desarrollados por el Real Jardín Botánico. Además, se prevé incorporar herramientas digitales, como aplicaciones móviles, para enriquecer la experiencia de los visitantes.

Los responsables del proyecto también trabajan en la adecuación del espacio para hacerlo más accesible y facilitar su recorrido, al tiempo que preparan los contenidos científicos y divulgativos que permitirán interpretar tanto el paisaje natural como la huella humana presente en este enclave.

Un paisaje que también se escucha

Una de las principales novedades de Ecocor será la incorporación de la interpretación acústica del paisaje, una línea de trabajo en la que participa la Universidad de Extremadura.

La iniciativa plantea que la experiencia del visitante no se limite a observar el entorno, sino también a descubrir sus sonidos característicos, poniendo en valor el patrimonio sonoro del extramuros de Trujillo. Para ello será necesario realizar un estudio previo que identifique aquellos elementos acústicos propios del lugar y que forman parte de su identidad.

El proyecto busca así ofrecer una experiencia multisensorial que combine naturaleza, historia y ciencia.

Pendientes de financiación

Representantes de la Fundación Xavier de Salas, del Real Jardín Botánico y de la Universidad de Extremadura han mantenido diferentes reuniones durante los últimos meses para seguir definiendo la propuesta. El proyecto ya fue presentado a una convocatoria de ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), donde estuvo cerca de obtener financiación.

Tras revisar la evaluación recibida, las entidades impulsoras trabajan ahora en una nueva candidatura con el objetivo de conseguir los fondos necesarios para hacer realidad esta iniciativa.

Además de recuperar y conservar este espacio natural, Ecocor aspira a convertirse en un nuevo recurso turístico y educativo para Trujillo, complementando la oferta patrimonial de la ciudad con un itinerario dedicado a su biodiversidad y a la relación histórica entre el ser humano y el paisaje.