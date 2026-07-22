Una canción para recordar, sonreír y volver a disfrutar: el Proyecto Acordes llega a mayores y niños vulnerables en Cáceres

Un pasodoble, una canción de Nino Bravo o una melodía tan conocida como Tengo el corazón contento pueden convertirse en mucho más que música. Pueden despertar recuerdos, provocar una sonrisa o animar a cantar y bailar a personas que, en muchos casos, apenas hablan durante el resto del día. Ese es el objetivo del Proyecto Acordes, una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres y la Fundación Atrio que utiliza la música como herramienta para mejorar la calidad de vida de personas mayores, niños y colectivos vulnerables.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, visitó este miércoles una de las sesiones que se desarrollan en la residencia Nuestra Señora de la Luz, en Malpartida de Plasencia. Allí pudo comprobar cómo, durante una hora, la música se convierte en el eje de actividades que combinan ejercicios de coordinación, percusión, expresión corporal, baile y canto grupal.

Morales visita una de las terapias en Malpartida de Plasencia. / Diputación de Cáceres

Lejos de tratarse de un simple entretenimiento, las sesiones buscan estimular las capacidades cognitivas, físicas y emocionales de los participantes. A través de canciones conocidas y actividades adaptadas, los usuarios ejercitan la memoria, la coordinación y la atención, al tiempo que fomentan las relaciones sociales y comparten experiencias con el resto del grupo.

"La música es vida. Es clave para despertar los recuerdos y obtenemos un beneficio físico, emocional y social porque al final cantan juntos, hablan y ríen", explicó la terapeuta Lucía González, encargada de dirigir la actividad.

"Demostramos que entre todos podemos hacer grandes cosas"

Durante la visita, Miguel Ángel Morales destacó el valor de este tipo de programas para mejorar el bienestar de la población. El presidente provincial recordó que la música favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social y, además, contribuye a reforzar valores como la inclusión, la creatividad y la resiliencia.

Una valoración que comparte el presidente de la Fundación Atrio, José Polo, quien aseguró que los resultados obtenidos confirman que el proyecto está cumpliendo sus objetivos. "Es fantástico escuchar y ver la mejora que tienen", señaló.

Morales visita una de las terapias en Malpartida de Plasencia. / Diputación de Cáceres

Actualmente, el Proyecto Acordes llega a 1.053 personas de la provincia a través de 13 colegios y 37 centros de mayores y de atención a personas con discapacidad repartidos entre Plasencia, Navalmoral de la Mata, Arroyo de la Luz, Trujillo, Malpartida de Plasencia, Moraleja, Majadas y Coria.

La iniciativa se desarrolla en dos líneas de actuación. Por un lado, Música Creativa, dirigida a niños de entre 4 y 6 años de colegios públicos, donde el aprendizaje se basa en el juego, el canto, el ritmo y la práctica instrumental para potenciar la creatividad, la memoria y las habilidades sociales. Por otro, Música para el Bienestar, destinada a personas mayores y colectivos vulnerables mediante sesiones adaptadas que convierten la música en una herramienta terapéutica capaz de mejorar su bienestar físico, emocional y social.

Con este programa, la Diputación y la Fundación Atrio pretenden demostrar que una canción puede convertirse también en una forma de cuidar, estimular y conectar a las personas, independientemente de su edad o de sus circunstancias.