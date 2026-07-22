Un consultorio nuevo, un restaurante abierto todo el año y un negocio que no deja de crecer: Casas de Millán se reconstruye mirando al futuro

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visitó este martes Casas de Millán para conocer de primera mano los efectos del incendio forestal que afectó recientemente al término municipal y que arrasó numerosas hectáreas de monte, además de varios centenares de olivos.

Acompañado por el alcalde, Mario Cerro, y miembros del equipo de gobierno municipal, Morales recorrió algunas de las zonas afectadas por el fuego en una visita de trabajo que sirvió también para analizar distintos proyectos que el Ayuntamiento está desarrollando con financiación de la institución provincial con el objetivo de mejorar los servicios públicos, generar oportunidades económicas y contribuir a fijar población.

Uno de esos proyectos es la adecuación de un nuevo consultorio médico. En la actualidad, este servicio se presta en los bajos del Ayuntamiento, pero una vez concluyan las obras se trasladará a unas instalaciones más modernas y accesibles para los vecinos.

Galería | Miguel Ángel Morales visita Casas de Millán / Diputación de Cáceres

A ello se suma la remodelación del bar-restaurante de la piscina municipal, una actuación que cuenta con una ayuda de 110.000 euros dentro del Plan de Medidas contra el Despoblamiento de la Diputación. El objetivo es que el establecimiento pueda mantenerse abierto durante todo el año y no solo durante la temporada de verano.

El alcalde explicó que esta iniciativa busca adelantarse al relevo generacional de la hostelería local. "En el pueblo tenemos dos bares regentados por personas que están a punto de jubilarse. Nos estamos anticipando a esos cierres y generando oportunidades para que personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida aquí", señaló Mario Cerro.

Por su parte, Morales defendió la importancia de la colaboración entre administraciones para impulsar el desarrollo del medio rural. "Tenemos que trabajar juntos para hacer más feliz y más digna la vida de la gente en esta provincia", afirmó, al tiempo que puso en valor el papel de los alcaldes y alcaldesas como conocedores de las necesidades reales de sus municipios. "Nuestra obligación es acompañarles para convertir esas necesidades en proyectos y realidades", añadió.

Desguacex, el ejemplo de emprender en el medio rural

La jornada también permitió al presidente provincial conocer la evolución de Desguacex, la empresa creada por Juan José Arias en Casas de Millán tras abandonar su trabajo como profesor en Madrid para emprender en su pueblo.

Su proyecto recibió en 2022 el primer Premio PIE de la Diputación de Cáceres, dotado con 15.000 euros, una ayuda que le permitió poner en marcha un desguace especializado en motocicletas, único en Extremadura.

Galería | Miguel Ángel Morales visita Casas de Millán / Diputación de Cáceres

Tres años después, Desguacex se ha consolidado como un centro autorizado de tratamiento de vehículos por la Dirección General de Tráfico y se ha convertido en un referente nacional dentro de su sector. La empresa dispone de un stock superior al millar de motocicletas, distribuye repuestos por toda España y también a distintos países europeos, manteniendo una proyección de crecimiento constante.

Arias aseguró que la evolución del negocio ha superado sus expectativas y reivindicó las posibilidades que ofrece el medio rural para emprender. "No me esperaba un crecimiento tan rápido. Hay quien piensa que un negocio así no puede funcionar en un pueblo, pero siempre he estado convencido de que, con internet, las redes sociales y los sistemas de envío actuales, era perfectamente posible desarrollar mi proyecto de vida en Casas de Millán", concluyó.