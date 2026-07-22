33 copas y el agua convertida en música inauguran el verano cultural de La Vera

La cultura verata ya se muestra en todo su esplendor con la propuesta que lucha por reivindicar el patrimonio de esta comarca.

IndóMita 2026, la Muestra de Cine y Cultura de La Vera, levantó este lunes el telón de su novena edición con una gala en el exterior del Parador de Jarandilla que convirtió el agua, la música y la danza en los grandes protagonistas de una noche que congregó a numerosos vecinos y visitantes.

Un arpa de cristal para inaugurar el festival

La apertura estuvo protagonizada por el músico checo Petr Špatina, que sorprendió al público con el sonido de su singular arpa de cristal, un instrumento construido con 33 copas afinadas con agua. Sobre ese delicado soporte interpretó obras tan reconocidas como 'Pequeña serenata nocturna', de Mozart; 'El Danubio azul', de Johann Strauss; la Barcarola de 'Los cuentos de Hoffmann', de Offenbach; 'Carmen', de Bizet, o 'The Entertainer', de Scott Joplin.

La propuesta artística se completó con la participación de los bailarines Lara Martorán y Fran García, que acompañaron varias de las interpretaciones mediante coreografías de danza contemporánea.

La narradora oral extremeña Pilar Romero aportó la palabra con la lectura del Manifiesto al Agua, un texto que sirvió para introducir el hilo conductor de esta edición: la reflexión sobre el agua en un contexto marcado por la crisis climática.

La cultura como herramienta para el medio rural

La gala contó con la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y de la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Amparo Lucía Jiménez, además del presidente de Adicover, Fermín Encabo; el presidente de la Mancomunidad de La Vera, Samuel Martín, y numerosos alcaldes de la comarca.

Durante el acto, conducido por la actriz Amparo Santolino, se abordó el papel de la cultura en el desarrollo del medio rural, la sostenibilidad y la lucha contra la despoblación.

Morales defendió que "la oferta cultural no puede depender del lugar donde se viva", al considerar que invertir en cultura supone generar igualdad de oportunidades, fortalecer la cohesión territorial y proteger la identidad de los pueblos.

Una edición cargada de estrenos y patrimonio

Dirigida por Mane Cisneros, IndóMita volverá a repartir sus actividades por distintos municipios de La Vera hasta el próximo 1 de agosto. Entre las propuestas más esperadas destaca un espectáculo inspirado en La Serrana de la Vera, que combinará música barroca y renacentista con una de las leyendas más conocidas de la comarca.

La programación incorpora además un nuevo escenario: el Centro de Interpretación del Paludismo de Losar de la Vera, donde el reconocido mimo Carlos Martínez ofrecerá una creación que unirá teatro gestual y cine para reflexionar sobre el cambio climático y las migraciones.

El festival también dedicará espacios a la figura de Lucia Joyce, acercará propuestas vinculadas al continente africano y acogerá el estreno mundial de una banda sonora compuesta expresamente para acompañar la proyección de 'El gabinete del doctor Caligari', considerada una de las grandes obras maestras del expresionismo alemán.

Como cada edición, la muestra entregará además la Faltriquera Verata, un reconocimiento destinado a personas que han elegido establecer su residencia o vincularse estrechamente con esta comarca. En esta ocasión recaerá en la productora Harry, responsable de una conocida campaña publicitaria rodada íntegramente en Villanueva de la Vera.

El artista que hace música con el agua

La inauguración ha vuelto a situar bajo los focos a Petr Špatina, considerado uno de los intérpretes de arpa de cristal más reconocidos de Europa. El artista checo lleva cerca de tres décadas perfeccionando una técnica basada en un instrumento diseñado por él mismo, formado por 33 copas de cristal afinadas mediante diferentes niveles de agua.

La programación continuará hasta el 1 de agosto, consolidando una cita que acerca propuestas artísticas singulares al mundo rural y convierte la comarca en un espacio de creación contemporánea.

Sofía Pérez Ramiro

A lo largo de su trayectoria ha ofrecido conciertos en numerosos países europeos y ha participado en destacados programas de televisión internacionales, además de colaborar en campañas publicitarias y eventos culturales de gran formato. Su repertorio combina obras clásicas con composiciones contemporáneas, convirtiendo cada actuación en una experiencia visual y sonora poco habitual.

Después de nueve ediciones, IndóMita continúa demostrando que la innovación cultural no entiende de grandes ciudades, y que entre gargantas, pueblos y paisajes veratos, el arte también puede convertirse en una forma de interpretar el territorio.