Denunciado el concejal de Policía de Logrosán por pasear un perro de raza peligrosa sin licencia ni bozal

La Policía Local de Logrosán ha formulado una propuesta de sanción contra el actual concejal delegado de Policía del Ayuntamiento por una presunta infracción muy grave de la normativa reguladora de perros potencialmente peligrosos, al considerar que conducía habitualmente por la vía pública un animal de estas características sin disponer de la licencia administrativa obligatoria. El expediente sancionador ya ha sido incoado por el Ayuntamiento y se encuentra en fase de instrucción.

Según la denuncia formulada por los agentes, el edil paseaba de forma habitual un perro de una raza catalogada como potencialmente peligrosa, sin contar con la preceptiva licencia municipal que habilita para su tenencia y conducción. La normativa establece que toda persona que conduzca este tipo de animales debe disponer de una autorización administrativa individual, aunque no sea la propietaria del perro.

La investigación comenzó tras varios avisos

Las actuaciones se iniciaron después de que la Policía Local tuviera conocimiento de que el concejal paseaba al animal sin bozal por la vía pública. Los agentes hablaron con él personalmente para informarle de las obligaciones legales que conlleva la conducción de perros potencialmente peligrosos y de las consecuencias que podría acarrear su incumplimiento. Según consta en el expediente, pese a ese requerimiento continuó paseando al animal.

Con el paso de las semanas comenzaron a recibirse nuevas comunicaciones vecinales. Entre ellas figura la de un vecino que trasladó a la Policía Local que el perro había mordido al de su hijo menor cuando este se acercó al animal durante un paseo. El compareciente aseguró que no deseaba presentar denuncia al tratarse de vecinos de la localidad y únicamente pidió que los hechos quedaran reflejados.

Además, otros vecinos manifestaron a los agentes su preocupación por la forma en la que era conducido el perro, asegurando que el animal tiraba con fuerza de la correa y que sentían inseguridad al cruzarse con él en zonas como la Vía Verde. Estas quejas fueron uno de los motivos que llevaron a la Policía Local a iniciar actuaciones para comprobar los hechos.

Las cámaras municipales y los registros

Dentro de la investigación, la Policía Local revisó las imágenes del sistema municipal de videovigilancia. Según recoge el expediente, las grabaciones permitieron comprobar que los días 4, 9 y 10 de junio el sujeto conducía por la vía pública un perro cuyas características morfológicas coincidían con las de un ejemplar catalogado como potencialmente peligroso.

Posteriormente, los agentes contrastaron esas imágenes con el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y concluyeron que el animal coincidía con uno inscrito a nombre del concejal, quien sí figura como propietario y titular de la correspondiente licencia administrativa. Sin embargo, las comprobaciones realizadas en los registros municipales no reflejan que disponga de licencia alguna que le autorice a conducir este tipo de animales.

El propio expediente añade que las imágenes muestran que el perro era conducido mediante una correa de considerable longitud, aunque precisa que la calidad de las grabaciones no permite determinar si superaba el límite reglamentario, por lo que ese extremo no forma parte de la denuncia.

Posible sanción de hasta 15.000 euros

La propuesta de sanción considera que los hechos podrían constituir una infracción muy grave, tipificada en la normativa sobre animales potencialmente peligrosos. De confirmarse, la sanción económica podría oscilar entre 3.001 y 15.000 euros.

El expediente presenta además una singularidad institucional: la persona investigada ostenta actualmente la delegación municipal de Policía, por lo que la denuncia ha sido formulada por los propios agentes de la Policía Local contra el responsable político del área.

Tras la denuncia, el Ayuntamiento acordó la incoación del expediente sancionador y designó un instructor para su tramitación. El documento, firmado por el alcalde, comunica formalmente el inicio del procedimiento y concede al concejal el trámite correspondiente para formular alegaciones y ejercer su derecho de defensa antes de que se adopte una resolución definitiva.

Las fuentes consultadas por este periódico han señalado que, hasta el momento de iniciarse el expediente, en los registros de la Policía Local no constaba que el concejal hubiera solicitado o presentado la licencia administrativa exigida para conducir un perro potencialmente peligroso. No obstante, recuerdan que el procedimiento continúa abierto y será la resolución del expediente la que determine finalmente si existe responsabilidad administrativa.