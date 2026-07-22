Inclusión laboral
La experiencia como herramienta de inclusión: jóvenes con discapacidad formarán a otros para impulsar su talento
La Diputación de Cáceres colaborará con la Asociación EqualTech para formar a jóvenes con diversidad funcional en competencias digitales e inteligencia artificial
La Diputación de Cáceres reforzará su apoyo a la inclusión social y laboral de los jóvenes con diversidad funcional mediante su participación en un programa de formación tecnológica impulsado por la Asociación EqualTech.
La iniciativa pretende acercar competencias digitales al medio rural para que los participantes descubran sus capacidades, desarrollen nuevas habilidades y encuentren oportunidades reales de acceso al mercado laboral.
El compromiso fue anunciado por la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, tras mantener un encuentro con la directora de la asociación, Lourdes Agudo, en el que ambas analizaron las posibilidades de colaboración para extender este proyecto a distintos municipios de la provincia.
Tecnología para abrir nuevas oportunidades
La responsable provincial destacó que el objetivo del programa va mucho más allá de enseñar herramientas digitales. Según explicó, la formación busca que los jóvenes conozcan mejor sus capacidades, ganen confianza y puedan orientar su futuro profesional con mayor autonomía.
Uno de los aspectos más singulares de la iniciativa es que parte de la formación será impartida por personas con discapacidad que ya han recorrido ese camino, convirtiéndose en referentes para otros jóvenes con diversidad funcional.
La experiencia pretende demostrar que "las limitaciones no impiden desarrollar competencias tecnológicas ni acceder a nuevas oportunidades laborales cuando existen apoyos adaptados".
Martín subrayó que este tipo de proyectos permiten "transformar el talento en posibilidades reales" de empleo, favoreciendo además la permanencia de los jóvenes en el medio rural y reduciendo la brecha digital que todavía afecta a numerosos colectivos.
Apoyo a través de Acción Social
La Diputación ya ha confirmado que respaldará esta iniciativa mediante las convocatorias de Programas de Acción Social, una línea de ayudas destinada a entidades que desarrollan proyectos de inclusión, autonomía personal y participación social en la provincia.
Desde la institución provincial consideran que este tipo de actuaciones resultan especialmente relevantes porque combinan formación, innovación y acompañamiento personalizado, ofreciendo herramientas que facilitan la inserción sociolaboral de personas con mayores dificultades de acceso al empleo.
La colaboración con EqualTech se enmarca, además, en la estrategia de la Diputación para fortalecer el tejido asociativo y acercar recursos especializados a los municipios rurales, donde el acceso a este tipo de programas suele ser más limitado.
Una formación adaptada a cada participante
El programa de EqualTech está diseñado específicamente para personas con diversidad funcional y apuesta por una metodología accesible, flexible y personalizada. Los participantes reciben formación en competencias digitales e inteligencia artificial, adaptada al Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp), con el objetivo de mejorar su autonomía.
La iniciativa incorpora, además, herramientas de apoyo específicas y un acompañamiento continuo durante todo el proceso formativo, favoreciendo que cada alumno avance según sus capacidades y ritmo de aprendizaje.
EqualTech, tecnología para reducir la brecha digital
La Asociación EqualTech nació con el propósito de acercar la transformación digital a personas con diversidad funcional, convencida de que las nuevas tecnologías pueden convertirse en una herramienta clave para favorecer la inclusión social y laboral.
Su metodología se basa en itinerarios personalizados y en el aprendizaje práctico, adaptando los contenidos a las necesidades de cada alumno y ofreciendo un acompañamiento continuo durante el proceso formativo.
Además, la asociación trabaja en colaboración con entidades sociales y administraciones públicas de distintos puntos de Extremadura para extender estas oportunidades a colectivos que tradicionalmente han encontrado mayores dificultades para acceder a la formación tecnológica.
Una apuesta continuada por la inclusión
El respaldo anunciado a EqualTech se suma a otras líneas de actuación que la Diputación de Cáceres desarrolla desde hace años para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, especialmente en el medio rural.
La institución financia anualmente proyectos impulsados por entidades sociales a través de las convocatorias de Programas de Acción Social, dirigidas a promover la autonomía personal, la inclusión social, la atención a colectivos vulnerables y la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.
A ello se une que la institución provincial también mantiene una estrategia orientada a combatir la despoblación y garantizar que los recursos lleguen a los pueblos más pequeños, donde el acceso a servicios especializados resulta más complejo.
En este sentido, la alianza anunciada entre la Diputación y la asociación supone un nuevo paso para que la transformación digital también llegue a quienes más barreras encuentran en su día a día.
- La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
- Una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta deja un herido y obliga a cortar en Cáceres la N-521
- La familia que eligió criar a sus hijos en un pueblo del norte de Cáceres: 'Aquí se vive más tranquilo y nos conocemos todos
- Cae la mujer que robaba a mayores con el 'abrazo cariñoso' en Cáceres: una joven de 31 años con antecedentes
- Dos incendios forestales en Malpartida de Plasencia y Montehermoso movilizan al Infoex durante la madrugada
- Herminia Jiménez, vecina de Logrosán, abre una tienda con 'un poquito de todo' para devolver al pueblo un servicio clave
- Mariam, la niña saharaui que renunció a su último verano en Cáceres para cuidar de su padre enfermo
- Monfragüe, el poblado ferroviario que nació en mitad de la dehesa y acabó olvidado