La experiencia como herramienta de inclusión: jóvenes con discapacidad formarán a otros para impulsar su talento

La Diputación de Cáceres reforzará su apoyo a la inclusión social y laboral de los jóvenes con diversidad funcional mediante su participación en un programa de formación tecnológica impulsado por la Asociación EqualTech.

La iniciativa pretende acercar competencias digitales al medio rural para que los participantes descubran sus capacidades, desarrollen nuevas habilidades y encuentren oportunidades reales de acceso al mercado laboral.

El compromiso fue anunciado por la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, tras mantener un encuentro con la directora de la asociación, Lourdes Agudo, en el que ambas analizaron las posibilidades de colaboración para extender este proyecto a distintos municipios de la provincia.

Tecnología para abrir nuevas oportunidades

La responsable provincial destacó que el objetivo del programa va mucho más allá de enseñar herramientas digitales. Según explicó, la formación busca que los jóvenes conozcan mejor sus capacidades, ganen confianza y puedan orientar su futuro profesional con mayor autonomía.

Uno de los aspectos más singulares de la iniciativa es que parte de la formación será impartida por personas con discapacidad que ya han recorrido ese camino, convirtiéndose en referentes para otros jóvenes con diversidad funcional.

La experiencia pretende demostrar que "las limitaciones no impiden desarrollar competencias tecnológicas ni acceder a nuevas oportunidades laborales cuando existen apoyos adaptados".

Martín subrayó que este tipo de proyectos permiten "transformar el talento en posibilidades reales" de empleo, favoreciendo además la permanencia de los jóvenes en el medio rural y reduciendo la brecha digital que todavía afecta a numerosos colectivos.

Apoyo a través de Acción Social

La Diputación ya ha confirmado que respaldará esta iniciativa mediante las convocatorias de Programas de Acción Social, una línea de ayudas destinada a entidades que desarrollan proyectos de inclusión, autonomía personal y participación social en la provincia.

Desde la institución provincial consideran que este tipo de actuaciones resultan especialmente relevantes porque combinan formación, innovación y acompañamiento personalizado, ofreciendo herramientas que facilitan la inserción sociolaboral de personas con mayores dificultades de acceso al empleo.

La colaboración con EqualTech se enmarca, además, en la estrategia de la Diputación para fortalecer el tejido asociativo y acercar recursos especializados a los municipios rurales, donde el acceso a este tipo de programas suele ser más limitado.

Una formación adaptada a cada participante

El programa de EqualTech está diseñado específicamente para personas con diversidad funcional y apuesta por una metodología accesible, flexible y personalizada. Los participantes reciben formación en competencias digitales e inteligencia artificial, adaptada al Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp), con el objetivo de mejorar su autonomía.

La iniciativa incorpora, además, herramientas de apoyo específicas y un acompañamiento continuo durante todo el proceso formativo, favoreciendo que cada alumno avance según sus capacidades y ritmo de aprendizaje.

EqualTech, tecnología para reducir la brecha digital

La Asociación EqualTech nació con el propósito de acercar la transformación digital a personas con diversidad funcional, convencida de que las nuevas tecnologías pueden convertirse en una herramienta clave para favorecer la inclusión social y laboral.

Su metodología se basa en itinerarios personalizados y en el aprendizaje práctico, adaptando los contenidos a las necesidades de cada alumno y ofreciendo un acompañamiento continuo durante el proceso formativo.

Además, la asociación trabaja en colaboración con entidades sociales y administraciones públicas de distintos puntos de Extremadura para extender estas oportunidades a colectivos que tradicionalmente han encontrado mayores dificultades para acceder a la formación tecnológica.

Una apuesta continuada por la inclusión

El respaldo anunciado a EqualTech se suma a otras líneas de actuación que la Diputación de Cáceres desarrolla desde hace años para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, especialmente en el medio rural.

La institución financia anualmente proyectos impulsados por entidades sociales a través de las convocatorias de Programas de Acción Social, dirigidas a promover la autonomía personal, la inclusión social, la atención a colectivos vulnerables y la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.

A ello se une que la institución provincial también mantiene una estrategia orientada a combatir la despoblación y garantizar que los recursos lleguen a los pueblos más pequeños, donde el acceso a servicios especializados resulta más complejo.

En este sentido, la alianza anunciada entre la Diputación y la asociación supone un nuevo paso para que la transformación digital también llegue a quienes más barreras encuentran en su día a día.