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Herida grave una mujer de 58 años tras salirse de la vía cerca de Pozuelo de Zarzón

La herida ha sido trasladada hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Urgencias del Hospital virgen del Puerto de Plasencia.

Urgencias del Hospital virgen del Puerto de Plasencia. / Toni Gudiel

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E. P. E.

Una mujer de 58 años ha resultado herida grave tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba cerca de la localidad cacereña de Pozuelo de Zarzón. El accidente se ha registrado en la carretera EX-204 de Pozuelo de Zarzón a Villanueva de la Sierra, a 3 kilómetros de la primera localidad.

Hasta el lugar del mismo se desplazó una unidad medicalizada, un equipo del Punto de Atención Continuada de Pozuelo de Zarzón y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.

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La herida ha sido trasladada hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y presentaba un traumatismo en la columna dorsal, según los datos aportados por el 112.

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