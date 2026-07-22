Huertas de la Magdalena, pedanía de Trujillo, sin triduo a la Virgen en las fiestas por la negativa del párroco: "Nos dijo que no merecía la pena"

Las fiestas patronales de Huertas de la Magdalena, pedanía de Trujillo, arrancarán este año marcadas por la polémica. Un grupo de feligreses ha denunciado la negativa del párroco de la localidad a celebrar el tradicional triduo en honor a Santa María Magdalena, un acto religioso que, según aseguran, forma parte de las fiestas desde hace décadas y nunca había dejado de celebrarse.

Los vecinos afirman que el sacerdote rechazó oficiar los tres días de culto previos a la festividad de la patrona sin ofrecer una alternativa y justificando su decisión en la escasa asistencia habitual a las misas del pueblo. Ante esta situación, han remitido una carta al Vicario General de la Diócesis de Plasencia y al obispo para solicitar su intervención y tratar de evitar que desaparezca una tradición que consideran parte de la identidad de la localidad.

"Fuimos a hablar con él para organizar el triduo y, desde el primer momento, nos dijo que no quería hacerlo. Le ofrecimos ir a recogerlo en coche, adaptarnos al horario o cualquier otra facilidad, pero ni siquiera nos preguntó cuándo eran los cultos. Simplemente dijo que no", explica Santiago, uno de los feligreses que ha promovido la iniciativa.

Una tradición de varias generaciones

El triduo consiste en la celebración de tres días consecutivos de actos litúrgicos previos a la festividad de Santa María Magdalena, patrona del pueblo. Este año estaban previstos para los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto, antes de la misa mayor y del resto de actos religiosos de las fiestas.

Galería | Así son las fiestas de Huertas de la Magdalena, pedanía de Trujillo / Cedida

Los vecinos sostienen que esta celebración se lleva realizando desde hace más de medio siglo. "Las personas mayores del pueblo, que hoy tienen más de 80 años, recuerdan haber asistido al triduo cuando eran pequeños. Es algo que siempre ha formado parte de nuestras fiestas y no queremos que se pierda", señala.

"Nos dijo que no merecía la pena"

Según relatan los feligreses, el párroco argumentó que no tenía sentido celebrar el triduo porque a las misas ordinarias apenas acuden dos o tres personas. "Esa fue la explicación que nos dio. Pero nosotros creemos que, aunque fuera una sola persona, el triduo debería celebrarse. Además, durante las fiestas viene mucha gente que vive fuera y regresa precisamente para participar en estos actos religiosos", afirma.

En la carta remitida a la diócesis, los vecinos consideran que esa razón no justifica la suspensión de una celebración tan arraigada y sostienen que la decisión supone privar a la comunidad de uno de los momentos centrales de sus fiestas patronales.

Los feligreses denuncian falta de diálogo

El escrito también recoge el malestar por la actitud que, según los firmantes, mantuvo el sacerdote durante la reunión en la que le trasladaron la petición. Aseguran que mientras hablaban con él continuó atendiendo asuntos personales y que no mostró interés por escuchar las propuestas que le planteaban para facilitar la organización del triduo.

"Nosotros solo queríamos buscar una solución. Si él no podía hacerlo por cualquier motivo, entendemos que la diócesis podría haber enviado a otro sacerdote. Lo que no entendemos es que simplemente se nos dijera que no", lamenta el joven.

Galería | Así son las fiestas de Huertas de la Magdalena, pedanía de Trujillo / Cedida

Otra de las cuestiones que más sorprendió a los vecinos fue la propuesta del párroco de que fueran los propios feligreses quienes celebraran el triduo. "Nos dijo que podíamos hacerlo nosotros, pero eso no es posible. Podemos colaborar en muchas cosas de la parroquia, pero no celebrar un triduo ni administrar los sacramentos. Para eso hace falta un sacerdote", explica.

Los vecinos recuerdan que son ellos quienes cada año preparan la iglesia para las fiestas, limpian el templo, organizan el coro parroquial y colaboran de forma voluntaria en todos los actos religiosos.

Piden la mediación de la diócesis

Tras la negativa del sacerdote, los feligreses también contactaron con el arcipreste para intentar encontrar una solución, aunque aseguran que, por el momento, no ha sido posible desbloquear la situación.

Por ello han decidido trasladar formalmente el caso al Vicario General y al obispo de Plasencia, a quienes solicitan que medien para que el triduo pueda celebrarse y no desaparezca una tradición que consideran histórica.

"Nosotros no queremos enfrentarnos a nadie. Solo queremos mantener una celebración que lleva haciéndose toda la vida. Si la dejamos perder este año, será muy difícil recuperarla en el futuro", concluye.

A pocos días del inicio de las fiestas patronales, la celebración del triduo continúa en el aire, a la espera de que la diócesis adopte alguna decisión que permita mantener uno de los actos religiosos más arraigados de Huertas de la Magdalena.