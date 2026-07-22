Las mujeres que desafiaron a un rey vuelven a tomar Galisteo este verano

Las mejores iniciativas rurales suelen nacer de quienes han formado parte de la historia del municipio, es decir, de sus propios vecinos, y Galisteo es la prueba de ello.

La localidad volverá a convertirse este verano en un escenario medieval con la celebración de la quinta edición de 'El Legado de la Villa: Las Mozas de Galisteo', una cita ya consolidada dentro del calendario estival cacereño que se desarrollará del 31 de julio al 2 de agosto y que volverá a llenar sus calles de representaciones históricas, mercado artesanal, música, talleres y actividades para todas las edades.

Cinco años recuperando una historia única

Lo que comenzó como un proyecto impulsado por la implicación vecinal se ha convertido en una de las recreaciones históricas de referencia del verano en la provincia. Así lo destacó el diputado delegado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz, quien subrayó que esta quinta edición demuestra el crecimiento constante de una iniciativa que "ha conseguido trascender el ámbito del Valle del Alagón" para atraer cada año a visitantes de diferentes puntos de Extremadura.

El diputado puso en valor el trabajo realizado por el Ayuntamiento y, especialmente, por los numerosos voluntarios que hacen posible el evento. Según explicó, la "implicación de los vecinos" ha permitido consolidar unas jornadas que nacieron del deseo colectivo de recuperar una parte de la historia local y convertirla en un atractivo turístico y cultural.

Díaz destacó además que el programa no ha dejado de crecer desde su primera edición, incorporando nuevos puestos artesanales, actividades y participantes, hasta conformar una programación "muy completa y de gran calidad".

En este sentido, reiteró el compromiso de la Diputación de Cáceres, no solo a través de la financiación, sino también mediante apoyo logístico, al considerar que iniciativas como esta ayudan a fijar población, preservar las tradiciones y poner en valor el patrimonio de municipios con un importante legado histórico como Galisteo.

Todo un pueblo convertido en escenario medieval

La alcaldesa de Galisteo, María Toscano, incidió en que el evento vuelve a ser el resultado del "esfuerzo compartido" entre el Ayuntamiento y decenas de vecinos que, durante meses, dedican parte de su tiempo a preparar decorados, ensayos, vestuario y todos los detalles que rodean la celebración.

La regidora quiso reconocer expresamente el trabajo de los voluntarios, actores y actrices aficionados, a quienes definió como pilares fundamentales para que el evento siga creciendo año tras año. Gracias a esa implicación, explicó, durante tres días el municipio transforma completamente su imagen y "traslada a vecinos y visitantes varios siglos atrás" mediante una programación que se desarrolla a lo largo de toda la jornada.

La rebelión de las mujeres que dio nombre al legado

El momento central llegará el sábado por la noche con la representación teatral que da sentido a todo el evento. La obra recrea el episodio histórico que dio origen al conocido refrán "Las mozas de Galisteo, buena vista y mal deseo".

Ambientada en el siglo XVI, la representación sitúa al rey Fernando el Católico en su visita a la villa para reclamar los impuestos a campesinos y vecinos tras un año de trabajo. Sin embargo, lejos de aceptar la decisión, fueron las mujeres del municipio quienes, según recoge la tradición popular, se enfrentaron al monarca para defender el sustento de sus familias, protagonizando uno de los episodios más singulares de la historia local.

La alcaldesa recordó además que el texto representado vuelve a ser una obra escrita por Charo, una vecina del municipio que comenzó a redactarla durante un complicado momento personal mientras acompañaba a un familiar en el hospital. El éxito obtenido el pasado año ha llevado a recuperar nuevamente esta representación, que se ha convertido en una de las actividades más esperadas del programa.

Mercado, talleres y solidaridad

Durante todo el fin de semana, Galisteo ofrecerá un amplio programa con mercado artesanal, pasacalles, exhibiciones, cetrería, campamentos medievales, actividades infantiles, tren turístico y espectáculos musicales, además de diferentes propuestas pensadas para dinamizar el casco histórico y acercar su patrimonio a quienes visiten la localidad.

Como novedad, el programa incorporará una iniciativa solidaria protagonizada por cortadores de jamón, cuya recaudación se destinará a una entidad benéfica que será anunciada próximamente, reforzando así el carácter participativo de una celebración que busca ir más allá de la recreación histórica.

La alcaldesa subrayó que uno de los principales objetivos es que quienes llegan atraídos por el patrimonio monumental de Galisteo prolonguen su estancia y descubran la hospitalidad de un municipio que "quiere convertir su historia en un motor de desarrollo local y turístico".

Hay fiestas, como Las Mozas de Galisteo que tienen un valor especial, porque nacen en las calles, y detrás de cada traje medieval y cada rincón decorado hay horas de trabajo desinteresado de un pueblo entero.

Cinco ediciones después, el mayor patrimonio de este municipio no es solo el que puede verse, como la muralla que rodea la villa, sino la capacidad de sus vecinos para mantener viva una historia que cada verano vuelve a escribirse entre todos.