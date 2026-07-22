La nueva mascota de Portaje galopa hacia las redes sociales en busca de nombre

En un momento en el que muchos municipios de la provincia de Cáceres trabajan para reforzar su identidad y diferenciarse a través de iniciativas propias, Portaje ha dado un paso más con la creación de una mascota que aspira a convertirse en la nueva imagen del pueblo.

Se trata de un simpático caballo vestido con un atuendo de inspiración tradicional extremeña en el que las bellotas, uno de los grandes símbolos de la dehesa, ocupan un lugar protagonista. Ahora, el personaje afronta su siguiente reto: encontrar un nombre elegido por los propios vecinos.

La iniciativa parte del Ayuntamiento de Portaje, que ha querido que el proyecto nazca desde la propia localidad. Por ello, lejos de escoger una denominación de forma institucional, decidió abrir el proceso a la participación ciudadana para que fueran los habitantes quienes propusieran sus ideas.

Un nombre elegido por los vecinos

Durante la última semana, el consistorio invitó a los vecinos a dejar sus propuestas a través de las redes sociales. La respuesta no tardó en llegar y decenas de nombres comenzaron a llenar los comentarios de la publicación, reflejando tanto el ingenio como el sentimiento de pertenencia de quienes participaron.

Una vez recopiladas todas las sugerencias, el proceso entra ahora en una segunda fase. El Ayuntamiento ha anunciado que la elección definitiva volverá a recaer en la ciudadanía, aunque esta vez mediante un sistema de votación muy sencillo: el nombre que consiga reunir más "me gusta" en redes sociales será el elegido para bautizar oficialmente a la mascota.

Con esta fórmula se busca que el personaje sea fruto de una decisión colectiva desde su nacimiento, reforzando la implicación vecinal en una iniciativa concebida para representar al municipio durante los próximos años.

Una imagen ligada a la identidad de Portaje

Aunque su diseño tiene un estilo desenfadado, cada uno de sus elementos pretende reflejar la esencia de la localidad. El caballo aparece vestido con prendas de inspiración rural y acompañado por numerosos detalles relacionados con la dehesa, especialmente las bellotas, un recurso íntimamente ligado al paisaje, la tradición ganadera y la identidad del territorio.

La mascota nace con la intención de convertirse en una imagen reconocible para vecinos y visitantes, capaz de acompañar campañas de promoción turística, actividades culturales, publicaciones municipales o iniciativas dirigidas al público infantil.

Una tendencia que gana fuerza en los pueblos de la provincia

La iniciativa impulsada en Portaje se suma a una estrategia cada vez más habitual entre los municipios cacereños: crear símbolos propios capaces de reforzar su identidad y convertirse en una carta de presentación para vecinos y visitantes.

Aunque muchas localidades encuentran ese elemento diferenciador en personajes ligados a sus fiestas tradicionales, otras comienzan a apostar por mascotas e ilustraciones que conectan especialmente con el público infantil y con la comunicación a través de las redes sociales.

En la provincia existen ejemplos de personajes que, con el paso del tiempo, han terminado identificando por completo a sus municipios. Es el caso de Jarramplas, en Piornal, cuya imagen trasciende la propia Fiesta de Interés Turístico Nacional para convertirse en uno de los principales emblemas promocionales de la localidad.

Raquel Rodríguez Muñoz

En el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, este papel lo ocupa desde hace años Geopaca. Este personaje, nacido como mascota escolar en el CRA La Jara, hoy funciona como embajadora cultural, educativa y folklórica de buena parte del mundo rural del noreste cacereño.

Un caballo para representar el futuro sin olvidar las raíces

La propuesta de Portaje sigue ese mismo camino, aunque desde un lenguaje mucho más contemporáneo. Su caballo, vestido con elementos inspirados en la tradición extremeña y con las bellotas como seña de identidad, pretende convertirse en una imagen cercana, fácilmente reconocible y capaz de acompañar al municipio en campañas turísticas, actividades culturales, eventos deportivos o iniciativas educativas.

El hecho de que el nombre no haya sido decidido por el Ayuntamiento, sino por los propios vecinos, añade además un componente participativo poco habitual. Primero fueron ellos quienes propusieron decenas de opciones y ahora serán también quienes elijan la definitiva mediante una votación abierta en redes sociales.

En un momento en el que muchos pequeños municipios buscan fórmulas para ganar visibilidad y diferenciarse, Portaje ha optado por hacerlo de una manera sencilla, cercana y profundamente ligada a su territorio.

Esta nueva mascota nace con un objetivo muy ambicioso: dar rostro a la identidad de un pueblo y conseguir que, cada vez que alguien vea ese caballo cargado de bellotas, piense inmediatamente en Portaje.