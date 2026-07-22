Vandalismo
Villar de Plasencia denuncia una oleada de actos vandálicos y advierte de posibles cierres en la piscina municipal
El Ayuntamiento de Villar de Plasencia denuncia actos vandálicos en espacios públicos y reforzará las medidas de vigilancia para identificar a los autores
El Ayuntamiento de Villar de Plasencia ha denunciado los numerosos actos vandálicos registrados en los últimos días en diferentes instalaciones municipales y ha anunciado que reforzará las medidas de vigilancia para identificar a los responsables. El Consistorio advierte, además, de que si la situación continúa podría verse obligado a cerrar temporalmente la piscina municipal para garantizar la seguridad y la salubridad de las instalaciones.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ayuntamiento lamenta que los daños se estén produciendo en espacios públicos destinados al disfrute de todos los vecinos y hace un llamamiento al civismo y a la colaboración ciudadana para poner fin a estos comportamientos.
Uno de los puntos que más preocupa al Consistorio es el parque infantil, donde, según denuncia, se han producido destrozos en el mobiliario. "Está destinado al disfrute de los niños y niñas, no para realizar gamberradas ni causar desperfectos", recuerda.
Los actos vandálicos también han afectado al gimnasio municipal. El Ayuntamiento asegura que en las instalaciones se ha llegado a romper un espejo y que parte del material ha sufrido daños tras recibir patadas y otros golpes de forma intencionada.
Riesgo para la piscina municipal
La situación también se ha trasladado a la piscina municipal. El Consistorio recuerda que las instalaciones cierran a las 21.00 horas y que está completamente prohibido acceder al recinto durante la noche.
Según explica, los actos vandálicos que se están produciendo podrían tener consecuencias especialmente graves. De hecho, asegura que hasta el momento se han logrado evitar problemas de insalubridad, aunque advierte de que, si los incidentes continúan o se agravan, la piscina podría permanecer cerrada durante varios días para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios.
Además, el Ayuntamiento denuncia que prácticamente cada mañana aparecen nuevos desperfectos en vestuarios, baños, hamacas y otras dependencias municipales, unos daños cuya reparación debe afrontarse con fondos públicos.
Refuerzo de la vigilancia
Ante esta situación, el Consistorio asegura que los hechos "no van a quedar impunes" y anuncia un refuerzo de las labores de vigilancia, así como la utilización de todas las herramientas legales disponibles para identificar a los autores y exigir las responsabilidades correspondientes.
Por último, el Ayuntamiento ha pedido la colaboración de los vecinos para frenar estos comportamientos. En este sentido, solicita que cualquier persona que presencie actos vandálicos o disponga de información sobre sus responsables lo comunique al propio Ayuntamiento o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
"Cuidar nuestro pueblo es responsabilidad de todos", concluye el comunicado, en el que el Consistorio apela al respeto por los espacios públicos para que puedan seguir siendo disfrutados por toda la ciudadanía.
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