Un verano de disfrute para toda la familia: Últimas horas para apuntarse al campamento gratuito de Trujillo

Con la llegada del verano vuelve también la misma pregunta para muchas familias con hijos pequeños. Acostumbrados durante el curso a que los niños pasen las mañanas en el colegio y las tardes en actividades extraescolares, las vacaciones obligan a reorganizar el día a día. Encontrar un espacio donde los menores puedan disfrutar de su tiempo libre mientras los padres trabajan o atienden otras responsabilidades se convierte cada año en un reto.

En ese contexto, los campamentos de verano vuelven a desempeñar un papel fundamental para favorecer la conciliación familiar. Por ello, el Ayuntamiento de Trujillo ha puesto en marcha una nueva edición de su campamento municipal de verano, una iniciativa gratuita que volverá a desarrollarse durante los meses de julio y agosto en distintos núcleos del municipio.

Las inscripciones permanecen abiertas desde el 17 y finalizan este jueves en torno a las 23:59, un plazo durante el cual las familias podrán solicitar una de las plazas disponibles para participar en un programa que combina ocio, convivencia y actividades adaptadas a diferentes edades. La iniciativa volverá a desarrollarse en Trujillo, Huertas de Ánimas y Belén, permitiendo que un mayor número de menores pueda acceder a este servicio sin necesidad de desplazarse a otras localidades.

Tres turnos para llegar a más familias

El campamento comenzará en Trujillo del 27 de julio al 7 de agosto. Posteriormente, se trasladará a Huertas de Ánimas, donde se celebrará entre el 10 y el 21 de agosto, para finalizar en Belén, del 24 al 31 de agosto.

En todos los casos, las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, con horario de 9:30 a 14:30 horas, aunque la recepción de los participantes comenzará a las 9:00 horas y la recogida podrá realizarse hasta las 15:00 horas, una franja pensada para facilitar la organización de las familias.

El programa está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2012 y 2024, siempre que sean independientes del pañal. Además, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por una propuesta inclusiva al permitir también la participación de personas con discapacidad o diversidad funcional de hasta 21 años, favoreciendo que todos los menores puedan disfrutar de las actividades estivales en igualdad de condiciones.

Un recurso para facilitar la conciliación durante las vacaciones

La puesta en marcha de este campamento responde a una necesidad que cada verano comparten numerosas familias. Mientras el curso escolar ofrece un horario estable que facilita la organización del día a día, las vacaciones obligan a buscar alternativas que permitan compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos.

En este sentido, el campamento municipal de verano vuelve a convertirse en una herramienta de apoyo para la conciliación, ofreciendo un espacio seguro en el que los menores pueden disfrutar de actividades de ocio, convivencia y tiempo libre durante las mañanas.

Además de dar respuesta a esa demanda, el programa mantiene su carácter completamente gratuito, lo que permite que cualquier familia pueda acceder a este servicio sin que el coste económico suponga un obstáculo.

El Ayuntamiento vuelve así a apostar por una iniciativa que, año tras año, registra una importante acogida entre los vecinos y que se ha consolidado como una de las principales propuestas estivales dirigidas a la infancia en el municipio.

Proceso de inscripción y adjudicación de plazas

Las familias interesadas pueden formalizar la inscripción de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento de Trujillo, a través de la sede electrónica municipal, mediante una instancia general acompañada del formulario oficial, o utilizando el Registro Electrónico Único de cualquier administración pública.

El documento de inscripción puede descargarse desde la sede electrónica del Ayuntamiento, consultarse mediante la aplicación Bando Móvil o recogerse directamente en las dependencias municipales. En la solicitud será necesario indicar el orden de preferencia de los distintos turnos y ubicaciones ofertadas.

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción, por lo que el consistorio recomienda presentar la documentación lo antes posible para aumentar las posibilidades de acceder al turno deseado. El 24 de julio se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica la relación de personas admitidas y excluidas.

Mucho más que un lugar donde pasar la mañana

Cada verano, los campamentos municipales se convierten en uno de los servicios más valorados por las familias. No solo ofrecen una respuesta práctica a las necesidades de conciliación, sino que permiten a los niños crear nuevas amistades, desarrollar su autonomía y disfrutar de unas vacaciones diferentes en su propio municipio.

Con esta nueva edición, Trujillo vuelve a apostar por un verano en el que el ocio, la inclusión y el apoyo a las familias caminan de la mano, demostrando que facilitar la conciliación también es una forma de mejorar la calidad de vida de quienes hacen del municipio su hogar.