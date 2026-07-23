Cáparra estrena centro de interpretación

La ciudad romana de Cáparra estrena una nueva imagen tras la renovación completa de su centro de visitantes y la ejecución de distintos trabajos para frenar el deterioro de algunos de los principales restos arqueológicos del recinto.

La intervención, que ha supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros, busca facilitar el recorrido por el enclave, mejorar la atención al público y asegurar la conservación de unas estructuras expuestas de manera permanente al paso del tiempo y a las condiciones meteorológicas.

El cambio más visible se encuentra en el centro de interpretación. Una de las alas del antiguo edificio ha sido demolida y sustituida por una construcción de nueva planta, mientras que el resto de las instalaciones se ha reorganizado para adaptarlas a las necesidades actuales del yacimiento.

P. P.

El nuevo espacio reúne en una sola planta el vestíbulo, la recepción, una sala de usos múltiples, los despachos y los aseos. Los recorridos son ahora más amplios y permiten una circulación más cómoda tanto para personas con movilidad reducida como para grupos numerosos, tal y como ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La entrada al recinto también ha cambiado con la creación de una plaza pavimentada con calzada portuguesa y zonas ajardinadas. Este espacio ordena la llegada de los visitantes, facilita la orientación y ofrece una zona de espera antes de iniciar el recorrido por la antigua ciudad romana.

Restos arqueológicos

Las obras no se han limitado al edificio de recepción. Los trabajos de conservación se han extendido por distintos puntos del yacimiento, donde se han realizado labores de limpieza, consolidación de estructuras, sellado de grietas y mejora de los sistemas de drenaje.

Las principales intervenciones se han concentrado en el arco tetrapilo, las termas, la domus, la puerta suroeste, el anfiteatro y el foro. El objetivo ha sido evitar que continúe el deterioro de los restos y reforzar su estabilidad sin alterar su configuración histórica.

Arco de Cáparra / El Periódico

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha señalado durante una visita al enclave junto a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que las mejoras permiten a Cáparra dar "un salto de calidad en accesibilidad y atención al público".

"Nuestro objetivo es muy claro: conservar mejor el patrimonio y, al mismo tiempo, abrirlo de forma más cómoda, comprensible e inclusiva para todos los extremeños y para quienes nos visitan", ha afirmado.

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León ha defendido además el papel del patrimonio como recurso cultural y turístico para el territorio. "Cáparra es un buen ejemplo: un yacimiento mejor conservado, un centro de interpretación renovado y una experiencia de visita de mayor calidad", ha subrayado.