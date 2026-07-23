Los vecinos de Los Ibores y Las Villuercas, entre apagones y cortes de luz: "Es una situación muy complicada y bastante incómoda"

No hay nada tan incómodo como necesitar hacer una llamada y no poder completarla por una pérdida de cobertura dentro de casa. De igual manera, con la llegada de la noche, la electricidad se vuelve imprescindible y quedarse sin ella supone mucho más que una simple molestia. En varios municipios de la provincia de Cáceres, ambas situaciones se han convertido durante las últimas semanas en un problema que interrumpe la rutina de sus vecinos.

Los episodios se están registrando especialmente en localidades del entorno de Los Ibores y Las Villuercas, aunque no tienen la misma intensidad en todos los pueblos. Mientras algunos ayuntamientos hablan de pequeños cortes puntuales, en otros municipios los problemas con las telecomunicaciones se prolongan desde hace tiempo y han llevado a los afectados a plantear medidas para exigir una solución.

Durante los meses de verano, la población de muchas localidades rurales aumenta con el regreso de familiares y la llegada de visitantes. Este incremento de la actividad coincide, en ocasiones, con incidencias en servicios básicos cuya capacidad resulta fundamental para responder a las necesidades de vecinos, negocios y viviendas.

Normalidad en Castañar de Ibor

En Castañar de Ibor, la situación no ha generado por el momento una preocupación especial. La teniente de alcalde, Maribel Velardo, explica que se han producido algunos cortes eléctricos instantáneos, aunque han sido breves y de poca importancia.

La responsable municipal señala que en localidades próximas también se han registrado interrupciones similares. Sin embargo, asegura que "la actividad cotidiana continúa desarrollándose con normalidad". La cobertura telefónica tampoco se ha visto afectada en el municipio, por lo que el Ayuntamiento mantiene la tranquilidad ante unos episodios que, hasta ahora, han sido puntuales.

El escenario es diferente en Navalvillar de Ibor, donde los vecinos llevan tiempo sufriendo problemas con la señal de telefonía móvil. La falta de cobertura ha dificultado tareas tan habituales como realizar una llamada, comunicarse desde determinadas viviendas o utilizar con normalidad servicios que dependen de la conexión.

Una recogida de firmas en Navalvillar

Desde la localidad describen la situación como "complicada y especialmente incómoda". La ausencia de respuestas claras y de una solución definitiva ha llevado a plantear una recogida de firmas para trasladar formalmente las quejas a las empresas responsables.

La iniciativa pretende reunir el respaldo de los afectados y dejar constancia de que no se trata de una incidencia aislada. En los pequeños municipios, disponer de cobertura no es únicamente una cuestión de comodidad, también resulta necesaria para avisar ante una emergencia, mantener el contacto con familiares o realizar gestiones que actualmente dependen del teléfono e Internet.

Los vecinos reclaman conocer las causas de estos problemas y disponer de una previsión sobre las posibles actuaciones. La incertidumbre aumenta cuando la señal desaparece durante periodos prolongados o cuando la incidencia se repite sin que los usuarios reciban información sobre cuál es el causante de la misma.

Una hora sin electricidad en Robledollano

En Robledollano también se han producido cortes de luz durante los últimos días. Desde el Ayuntamiento explican que estas interrupciones se han repetido en distintos municipios de la comarca de Las Villuercas, aunque por el momento desconocen cuál es el motivo.

El consistorio tampoco tiene constancia de que se haya iniciado un estudio específico para determinar las causas o establecer medidas que eviten nuevas interrupciones. El alcalde señala que este miércoles el municipio permaneció al menos una hora sin suministro eléctrico, una incidencia que afectó directamente a la rutina de las viviendas.

En materia de telecomunicaciones, la situación es más estable. La localidad arrastró dificultades de cobertura durante bastante tiempo, pero actualmente ese problema no se está reproduciendo con la misma intensidad.

Cómo actuar cuando se va la luz

Ante un corte eléctrico, el primer paso es comprobar si la interrupción afecta únicamente a la vivienda o también a otros inmuebles. Conviene revisar el cuadro eléctrico sin manipular instalaciones dañadas y desconectar aparatos sensibles para evitar posibles perjuicios cuando regrese la corriente.

También se recomienda mantener cerrados el frigorífico y el congelador para conservar la temperatura, utilizar linternas en lugar de velas y avisar a la distribuidora si la incidencia continúa.

Si hay cables caídos, chispas, olor a quemado o cualquier riesgo para las personas, no se debe tocar ningún elemento de la instalación y es necesario contactar con los servicios de emergencia. Las personas que dependan de equipos médicos eléctricos deben contar con un plan alternativo y comunicar cuanto antes cualquier interrupción prolongada.

Medidas para intentar recuperar la cobertura

Cuando desaparece la cobertura móvil, puede ayudar activar el modo avión durante unos segundos y volver a desactivarlo. También es aconsejable reiniciar el teléfono, comprobar que los datos móviles están activos, revisar la tarjeta SIM y desplazarse a una zona abierta o cercana a una ventana.

Si el problema afecta a varios usuarios y continúa, debe comunicarse al operador para que compruebe si existe una avería en la red.

La luz y la cobertura apenas se valoran cuando funcionan, pero su ausencia transforma de inmediato cualquier tarea cotidiana en una dificultad. En los pueblos, donde las distancias son mayores y las alternativas más reducidas, garantizar ambos servicios no es un lujo tecnológico, sino que se trata de asegurar que una llamada llegue a tiempo y que ninguna casa quede aislada cuando cae la noche.