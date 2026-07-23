Suceso
Un motorista de 79 años resulta herido tras sufrir una caída cerca de Coria
El accidente se ha producido en la EX-109, a unos tres kilómetros de la localidad, y la víctima ha sido trasladada al Hospital de Coria
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Un hombre de 79 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una caída de moto en la carretera EX-109, a unos tres kilómetros de Coria.
El motorista ha sufrido diversos politraumatismos y ha sido trasladado al Hospital de Coria, donde ha ingresado en estado menos grave.
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura recibía sobre las 8.20 horas una llamada que alertaba del accidente, en el que no se han registrado personas atrapadas.
Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Guardia Civil.
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