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Un motorista de 79 años resulta herido tras sufrir una caída cerca de Coria

El accidente se ha producido en la EX-109, a unos tres kilómetros de la localidad, y la víctima ha sido trasladada al Hospital de Coria

Imagen del Hospital de Coria

Imagen del Hospital de Coria / EL PERIÓDICO

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E. P. E.

Un hombre de 79 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una caída de moto en la carretera EX-109, a unos tres kilómetros de Coria.

El motorista ha sufrido diversos politraumatismos y ha sido trasladado al Hospital de Coria, donde ha ingresado en estado menos grave.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura recibía sobre las 8.20 horas una llamada que alertaba del accidente, en el que no se han registrado personas atrapadas.

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Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Guardia Civil.

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