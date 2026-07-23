Un parking para 15 autocaravanas y una nave multiusos: así son los nuevos proyectos de Zorita

Zorita contará con un área para autocaravanas y una nueva nave multiusos gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de Cáceres. Ambos proyectos han comenzado a tomar forma este jueves, tras la reunión mantenida entre el alcalde del municipio, Jerónimo Ruiz, y el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, en la que se concretaron las condiciones de las actuaciones y la fórmula de financiación.

El proyecto que centró buena parte del encuentro fue la creación de un aparcamiento específico para autocaravanas, una infraestructura con la que el consistorio pretende aprovechar el creciente auge de este tipo de turismo y la privilegiada ubicación de Zorita, un municipio de algo más de un millar de habitantes situado en una ruta habitual para quienes viajan hacia destinos como Guadalupe o recorren el territorio extremeño.

Miguel Ángel Morales, en la reunión. / Diputación de Cáceres

Según explicó el alcalde a este diario, el estacionamiento se ubicará a las afueras del casco urbano, en una zona "de buen acceso", y tendrá capacidad para unas 15 autocaravanas. El objetivo es ofrecer un espacio adecuado para que estos viajeros puedan hacer parada en la localidad y, al mismo tiempo, favorecer que consuman en los comercios y establecimientos hosteleros del municipio.

"Cada vez pasan más autocaravanas por aquí y creemos que era una infraestructura necesaria", señala Ruiz, quien considera que esta actuación puede convertirse en un nuevo atractivo para dinamizar la economía local.

Un espacio para eventos durante todo el año

La reunión también sirvió para avanzar en otra de las actuaciones previstas por el Ayuntamiento: la construcción de una nave multiusos de alrededor de 500 metros cuadrados que estará situada junto a la piscina municipal, en el entorno del parque de la Constitución.

El edificio se concibe como un espacio versátil destinado a acoger eventos, conferencias y distintas actividades culturales y sociales que actualmente carecen de un lugar específico donde desarrollarse. "Será como una ampliación del parque", explica el alcalde.

La nave dispondrá de distintos servicios, contará con fosa séptica y puertas abatibles que permitirán adaptar el espacio según las necesidades de cada actividad, facilitando tanto la celebración de actos multitudinarios como de encuentros de menor formato.

Colaboración institucional

Tras el encuentro, Jerónimo Ruiz valoró de forma positiva la respuesta obtenida por parte de la Diputación Provincial. El regidor destacó la buena sintonía existente entre ambas administraciones y agradeció la disposición mostrada por la institución para respaldar las iniciativas municipales.

Imagen de la reunión institucional. / Diputación de Cáceres

"Siempre se muestran dispuestos a ayudar y nunca han puesto ningún problema", aseguró el alcalde, quien confía en que ambos proyectos puedan materializarse una vez se completen los trámites administrativos y de financiación.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento busca seguir dotando a Zorita de nuevas infraestructuras que mejoren los servicios del municipio, potencien su capacidad para atraer visitantes y generen nuevas oportunidades de actividad económica y social.