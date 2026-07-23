Roban material ecuestre valorado en 5.000 euros en un picadero de Holguera: "Fueron directamente a por eso"

Un picadero privado situado en Holguera ha sufrido un robo durante la noche del martes al miércoles en el que los autores se llevaron exclusivamente material relacionado con la equitación, con un valor aproximado de 5.000 euros. El propietario de las instalaciones, José Adrián Majada, vecino de Riolobos, ya ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, aunque estos aseguran no estar al corriente.

Los ladrones accedieron al recinto tras forzar los accesos. Según explica el propietario, rompieron con una radial el candado de la puerta principal de acceso al cuarto donde se guardaba el material y, posteriormente, fracturaron el cerrojo de otra puerta interior para llegar hasta el almacén.

"Entraron la noche del martes y se llevaron todas las cabezadas, cabezones de cuadra, serretones de doma, la montura de doma, bocados de fragua, máquinas de pelar caballos... Todo de caballos. Había más cosas de valor allí y no tocaron absolutamente nada", relata José Adrián.

Conocimiento de la existencia del material

Entre el material sustraído figuran tres serretones, seis cabezones de cuadra, varios bocados con sus respectivos hierros, una montura inglesa de doma y máquinas de esquilar caballos, además de una decena de bocados de fragua, piezas especialmente apreciadas dentro del mundo ecuestre.

Imagen de difusión. / Cedida

El propietario considera que quienes actuaron conocían perfectamente las instalaciones y sabían lo que buscaban. "Tengo más edificaciones en la finca y no han tocado nada. Para llegar donde estaban las cosas hay tres puertas más y no miraron ninguna. Fueron directamente a por eso. El que haya sido sabía bien lo que había allí", asegura.

Tras descubrir el robo a su regreso de un viaje, José Adrián avisó inmediatamente a la Guardia Civil. Los agentes se desplazaron hasta el picadero para realizar la inspección ocular, tomar fotografías y recoger toda la información necesaria para la investigación.

Proceso judicial

Además de la denuncia, el caso cuenta con imágenes que, según el propietario, ya forman parte del procedimiento judicial. "Está todo en proceso judicial porque hay imágenes de los hechos", señala.

Con el objetivo de facilitar la recuperación del material, José Adrián ha difundido en redes sociales una relación de los objetos robados y solicita la colaboración ciudadana por si alguien los ve a la venta o puede aportar alguna pista sobre su paradero.

"Lo único que queremos es recuperarlo. Es un material muy específico y de bastante valor para quienes trabajamos con caballos", concluye.