Carreteras más seguras e infraestructuras renovadas: así construye Santiago de Alcántara el futuro de sus vecinos

La conexión por carretera con Santiago de Alcántara es hoy más segura tras la finalización de las obras de rehabilitación estructural del firme de la CC-311, una actuación impulsada por la Diputación de Cáceres que ha supuesto una inversión de 750.000 euros.

La intervención, incluida en el Programa de Inversiones en Carreteras Provinciales para 2025, ha permitido renovar ocho kilómetros de esta vía que enlaza el municipio con la EX-374, mejorando tanto la comodidad de la circulación como la seguridad de los usuarios.

El vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Fernando García Nicolás, visitó este miércoles la localidad para comprobar el resultado de los trabajos, acompañado por representantes municipales.

La actuación responde a una de las demandas planteadas por el municipio, ya que la carretera constituye una de las principales vías de comunicación de Santiago de Alcántara con el resto del territorio. La renovación del firme permitirá ofrecer una conducción más segura y cómoda, además de mejorar la accesibilidad para vecinos, visitantes y servicios esenciales que utilizan diariamente esta carretera.

Nuevas mejoras para el pabellón deportivo

Durante la visita institucional, García Nicolás recorrió también las instalaciones del pabellón polideportivo municipal, donde próximamente se ejecutará una nueva actuación financiada a través del Plan de Medidas contra el Despoblamiento de la Diputación de Cáceres.

La intervención contará con una inversión de 120.000 euros y permitirá completar el cerramiento del edificio, renovar la iluminación y sustituir el pavimento mediante la ejecución de un nuevo solado de hormigón impreso.

Con esta actuación se pretende mejorar las condiciones de uso de unas instalaciones que acogen buena parte de la actividad deportiva y social del municipio, incrementando su funcionalidad y favoreciendo que puedan desarrollarse nuevas actividades durante todo el año.

El Ayuntamiento continúa ampliando las inversiones

Las actuaciones impulsadas por la Diputación se complementan con otras obras promovidas directamente por el Ayuntamiento de Santiago de Alcántara.

Según explicó el alcalde, Juan Ignacio Gilete, el consistorio está ejecutando actualmente la mejora del alumbrado de la Plaza de España y la reposición de mobiliario urbano gracias a una subvención nominativa de 18.000 euros.

Paralelamente, avanza el proyecto para construir una nueva pista de pádel, una infraestructura deportiva que contará con una inversión de 34.000 euros procedentes del Plan Provincial Extraordinario y que permitirá ampliar la oferta de instalaciones municipales.

El conjunto de estas actuaciones persigue mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la renovación de infraestructuras básicas y la creación de nuevos espacios destinados al deporte y al ocio.

Empleo y dinamización cultural

La actuación prevista en el pabellón forma parte del Plan de Medidas contra el Despoblamiento impulsado por la Diputación de Cáceres, una estrategia que busca reforzar los servicios e infraestructuras de los municipios con menor población para hacerlos más atractivos como lugares donde vivir y desarrollar proyectos personales o profesionales.

Dentro de este plan, la institución provincial ha incrementado durante los últimos ejercicios las partidas destinadas a inversiones municipales, al tiempo que mantiene programas para favorecer el empleo local, mejorar los equipamientos públicos y apoyar la prestación de servicios en pequeñas entidades locales.

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Entre las iniciativas incluidas figuran ayudas para la contratación de personal en pedanías y entidades locales menores, inversiones específicas contra la despoblación, apoyo a los centros de interpretación, programas de dinamización rural como Jato y los Premios San Pedro de Alcántara a la Innovación Rural, además de actuaciones orientadas a reforzar la oferta cultural, deportiva y turística de los municipios más pequeños.

La lucha contra la despoblación, eje de la inversión provincial

Estas medidas forman parte de una estrategia global destinada a fijar población, generar oportunidades y reforzar la identidad del medio rural.

Las inversiones que llegan ahora a Santiago de Alcántara reflejan esa misma filosofía: actuar sobre las infraestructuras que condicionan el día a día de los vecinos y crear espacios capaces de mejorar los servicios disponibles en municipios que desempeñan un papel esencial para mantener vivo el territorio.