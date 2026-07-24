Los gigantes que unen a abuelos, padres y nietos se suman a las fiestas patronales de Trujillo

Las fiestas patronales son mucho más que un calendario de actividades. Estas representan el momento en el que los municipios recuperan tradiciones que han pasado de generación en generación y que forman parte de su identidad. Este verano, Trujillo incorporará una de las estampas más queridas del folklore popular a la programación de las Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción.

La Asociación Gigantes y Cabezudos de Trujillo participará por primera vez en el recorrido de los cabezudos por la parte antigua de la ciudad, sumándose así a una celebración con siglos de historia.

La colaboración, anunciada por la propia asociación, permitirá que las emblemáticas figuras recorran el casco histórico durante las fiestas de agosto gracias al acuerdo alcanzado con la Hermandad del Cristo del Perdón, organizadora de esta actividad. Desde la entidad han querido agradecer públicamente la confianza depositada para formar parte de una de las celebraciones más importantes del calendario festivo trujillano.

Una tradición que sigue creciendo

La participación de la asociación supone un nuevo paso en la recuperación y consolidación de una tradición profundamente arraigada en numerosos municipios españoles. Los gigantes y cabezudos llevan décadas acompañando procesiones, ferias y fiestas populares, convirtiéndose en uno de los elementos más esperados por los más pequeños y en un símbolo de la cultura popular.

En Trujillo, la asociación trabaja desde hace años para garantizar que esta costumbre no desaparezca. Nacida por iniciativa de vecinos y aficionados al folklore local, su objetivo ha sido siempre preservar el patrimonio festivo del municipio y asegurar que las futuras generaciones continúen disfrutando de estos desfiles.

La incorporación al recorrido de las Fiestas de la Asunción representa, además, un reconocimiento al trabajo desarrollado por el colectivo en favor de las tradiciones locales.

Mucho más que un pasacalles

Aunque los desfiles son la actividad más visible de la asociación, su labor se desarrolla durante todo el año. Sus integrantes se encargan de la conservación, restauración y mantenimiento de las figuras, así como de la confección y reparación de los trajes que lucen gigantes y cabezudos en cada salida.

El colectivo también participa en actividades solidarias, encuentros culturales y eventos festivos dentro y fuera de Trujillo, contribuyendo a difundir una tradición que combina música, color y participación ciudadana.

Otro de sus pilares es el reconocimiento a quienes han dedicado parte de su vida a mantener vivo este patrimonio. La asociación ha rendido homenaje en distintas ocasiones a vecinos como Adolfo Moreno, cuya implicación durante décadas ha sido fundamental para que esta costumbre continúe formando parte de la vida cultural de la ciudad.

Las Fiestas de la Asunción, entre la historia y la tradición

La presencia de estos llamativos personajes se integrará este año en unas fiestas que hunden sus raíces en la historia de Trujillo. La celebración de Nuestra Señora de la Asunción conmemora la reconquista cristiana de la ciudad en 1232, cuando las tropas de Fernando III el Santo tomaron la villa y proclamaron a la Virgen como patrona bajo la advocación de Nuestra Señora de la Victoria.

Desde entonces, esta festividad se ha consolidado como una de las citas más importantes del calendario local. Cada mes de agosto, la ciudad combina los actos religiosos con una amplia programación cultural y lúdica que llena de actividad tanto el recinto monumental como el resto del municipio.

Las celebraciones se desarrollan habitualmente entre los días 6 y 17 de agosto e incluyen novenas, procesiones, el tradicional rosario de antorchas, verbenas, conciertos, actividades infantiles y numerosas propuestas dirigidas a vecinos y visitantes.

Una fiesta pensada para todas las generaciones

La incorporación de la Asociación Gigantes y Cabezudos refuerza el carácter familiar de unas fiestas que cada año buscan combinar el peso de la tradición con nuevas propuestas capaces de atraer a públicos de todas las edades.

Mientras los más pequeños disfrutan persiguiendo a los cabezudos entre las calles del casco histórico, los mayores reviven una imagen que ha formado parte de las fiestas populares durante generaciones. Ese encuentro entre memoria y presente es precisamente el que mantiene vivas las tradiciones.

Los gigantes y cabezudos siempre han formado parte de la historia compartida de este pueblo, personajes que despiertan sonrisas, evocan recuerdos de infancia y convierten cada pasacalles en una celebración colectiva. Este verano volverán a recorrer las calles de Trujillo para demostrar que algunas tradiciones no solo resisten el paso del tiempo, sino que encuentran nuevas formas de seguir creciendo.