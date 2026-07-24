¿Y si el futuro de un pueblo empezara en un patio de colegio? La Cumbre mira al futuro desde sus niños

Las pequeñas actuaciones también pueden marcar una gran diferencia en los municipios rurales. Con ese objetivo, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este jueves una reunión con la alcaldesa de La Cumbre, María Guadalupe Casero, para abordar distintos asuntos relacionados con el desarrollo de la localidad.

Entre ellos, uno de los proyectos que el Ayuntamiento considera prioritarios: la remodelación del parque infantil del colegio, una actuación que permitirá mejorar las instalaciones de juego de los alumnos del municipio con el respaldo económico de la institución provincial.

Al término del encuentro, la alcaldesa mostró su satisfacción por el resultado de la reunión y explicó que "la ayuda comprometida por la Diputación permitirá avanzar en una iniciativa largamente esperada".

Según señaló, el siguiente paso será la elaboración de una memoria técnica que será presentada para su valoración en un próximo pleno de la institución provincial, con el objetivo de formalizar la financiación del proyecto.

Un espacio pensado para los más pequeños

El parque infantil del colegio del municipio es un espacio utilizado diariamente por los niños y niñas que cursan sus estudios en La Cumbre. La actuación pretende modernizar unas instalaciones que constituyen un lugar de encuentro, ocio y aprendizaje para los alumnos, adaptándolas a las necesidades actuales y mejorando tanto la seguridad como la funcionalidad de los elementos de juego.

Aunque pueda parecer una intervención de pequeñas dimensiones, para un municipio como La Cumbre supone una inversión de gran importancia. En las localidades rurales, donde las opciones de ocio infantil son más limitadas que en las grandes ciudades, este tipo de espacios desempeñan un papel esencial en el desarrollo físico, social y emocional de los menores.

Desde el Ayuntamiento consideran que ofrecer infraestructuras adecuadas para la infancia constituye una inversión de futuro, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias y refuerza el atractivo del municipio como lugar para vivir.

Un colegio adaptado a la realidad rural

El parque infantil forma parte del colegio de La Cumbre, una de las sedes del Colegio Rural Agrupado (C.R.A.) Maestro Don Victoriano Mateos, un modelo educativo característico del medio rural extremeño que permite mantener abierta la enseñanza en localidades con una población escolar reducida.

Como ocurre en muchos municipios de la provincia, el número de alumnos es limitado y suele oscilar entre una decena y una veintena de escolares. Para garantizar la continuidad del servicio educativo, los estudiantes se agrupan por ciclos, permitiendo que niños de distintas edades compartan aula bajo la supervisión del profesorado.

Este sistema hace posible que los menores puedan cursar sus primeros años de formación sin necesidad de desplazarse diariamente a otros municipios, favoreciendo además la fijación de población y la permanencia de familias jóvenes en el entorno rural.

El reto de mantener vivos los pueblos

Con una población cercana a los 815 habitantes, La Cumbre, situada a unos 42 kilómetros de Cáceres, continúa apostando por mejorar los servicios públicos y las infraestructuras municipales como una herramienta para combatir el reto demográfico.

La colaboración entre administraciones resulta especialmente importante en este tipo de actuaciones. Para muchos ayuntamientos de pequeño tamaño, afrontar inversiones con recursos propios resulta complicado, por lo que el apoyo económico de instituciones como la Diputación de Cáceres se convierte en un elemento decisivo para sacar adelante proyectos que mejoran el día a día de los vecinos.

En este caso, la remodelación del parque infantil se suma a otras iniciativas dirigidas a mantener servicios esenciales y dotaciones públicas que contribuyan a hacer más atractiva la vida en el municipio.

Una inversión en el futuro del municipio

Esta actuación representa una apuesta por la infancia y el futuro de La Cumbre. Cada mejora en un colegio rural transmite un mensaje de confianza a las familias que han decidido quedarse o establecerse en el municipio, demostrando que vivir en un pueblo no debe significar renunciar a disponer de espacios seguros y de calidad para los más pequeños.

El futuro de los pueblos no solo se construye con grandes inversiones, muchas veces los pequeños cambio son los que tienen un mayor impacto para la población. En este caso, la mejora de un lugar cotidiano garantiza mucho más que una tarde de juegos para los niños, supone un avance en la lucha contra la despoblación, garantizando que estos niños puedan seguir creciendo con ilusión en el lugar al que llaman hogar.