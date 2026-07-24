Cada año, la fe vuelve a ponerse en marcha desde Monroy. Decenas de vecinos emprenden un camino que va mucho más allá de los kilómetros que separan ambas localidades. Es una peregrinación marcada por la tradición, la promesa y la profunda devoción al Santísimo Cristo de la Victoria de Serradilla, una de las imágenes religiosas más veneradas de Extremadura.

La vinculación entre Monroy y el Cristo de Serradilla se ha transmitido de generación en generación. Son muchas las familias que conservan la costumbre de acudir al santuario para agradecer favores recibidos, cumplir promesas o simplemente renovar una fe que forma parte de la identidad de numerosas personas. La imagen del Cristo representa para los creyentes esperanza, protección y consuelo, convirtiéndose en un referente espiritual que trasciende las fronteras de Serradilla y reúne a devotos de toda la provincia de Cáceres.

Galería | Monroy camina con fe hacia el Cristo de Serradilla: una devoción que une generaciones / Jesús Baños

La importancia del Cristo de Serradilla no radica únicamente en su carácter religioso. A lo largo de los años, el santuario se ha convertido en un punto de encuentro para miles de peregrinos que encuentran en este lugar un espacio de oración, convivencia y tradición. La devoción popular ha hecho que la peregrinación se mantenga viva, fortaleciendo los lazos entre municipios vecinos y preservando una costumbre profundamente arraigada en la cultura extremeña.

Más de 30 kilómetros de camino

Desde Monroy hasta el Santuario del Santísimo Cristo de la Victoria hay una distancia aproximada de 31,6 kilómetros por carretera, siguiendo el trazado de la EX-390. Sin embargo, para quienes realizan la peregrinación, la distancia se mide también en esfuerzo, sacrificio y compromiso con una tradición centenaria.

La ruta más conocida es la peregrinación a pie, un recorrido popular que parte desde el emblemático Bar La Herradura de Monroy y continúa por pistas forestales, atravesando la zona de Las Viñas hasta enlazar con la carretera EX-390 en dirección a Serradilla. Se trata de un itinerario que muchos peregrinos realizan durante la noche o en la madrugada, aprovechando el frescor de las horas nocturnas y, en numerosas ocasiones, la luz de la luna llena, que acompaña el caminar y aporta un ambiente de recogimiento y serenidad.

Galería | Monroy camina con fe hacia el Cristo de Serradilla: una devoción que une generaciones / Jesús Baños

Durante el trayecto se suceden las conversaciones, los momentos de silencio y las oraciones compartidas. Cada paso simboliza el esfuerzo personal y colectivo de quienes mantienen viva una tradición que ha perdurado durante décadas. Al llegar al santuario, la emoción se hace visible en los rostros de los peregrinos, que encuentran en la contemplación del Cristo el momento culminante de un camino cargado de significado.

La peregrinación desde Monroy al Cristo de Serradilla constituye, en definitiva, una expresión de la religiosidad popular extremeña. Es una manifestación de fe que continúa uniendo a vecinos de distintas generaciones y que demuestra cómo las tradiciones, cuando nacen del sentimiento y la devoción, permanecen vivas con el paso del tiempo, convirtiéndose en un patrimonio cultural y espiritual que merece ser conservado.