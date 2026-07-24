Comité Provincial del PP
El PP busca reactivar el partido en Trujillo y crea una Junta Local con Rosa Álvarez al mando
La presidenta provincial, Elena Manzano, anuncia una estrategia de cercanía y humildad para fortalecer la presencia del partido en los municipios de la provincia
El Partido Popular de la provincia de Cáceres busca una reconversión, y lo hace, especialmente, en Trujillo. El partido ha celebrado su primer Comité Ejecutivo Provincial y su primer Comité de Dirección con Elena Manzano como presidenta, donde ha acordado la creación de una Junta Local en la localidad cacereña.
Este órgano se crea con la intención de, según explican los populares, "recomponer, impulsar y ensalzar el partido en la localidad". Además, se aprobó el nombramiento de Rosa Álvarez como presidenta de la comisión y de Olivia Labrador como secretaria.
Del mismo modo, tanto el Comité como la presidenta provincial quisieron agradecer la buena predisposición de la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, para colaborar en la reactivación del partido.
“Entrega diaria, trabajo diario, dedicación diaria y participación diaria y activa”
La celebración del Comité sirvió también para ratificar los nuevos cargos y objetivos que se anunciaron en el pasado XIV Congreso Provincial. Esta nueva dirección estará centrada en las Elecciones Municipales de 2027, en las que el PP quiere aumentar su presencia en los municipios y recuperar la presidencia de la Diputación de Cáceres.
La presidenta del Partido Popular de Cáceres, Elena Manzano, agradeció a los presentes el apoyo recibido estos días y la gran predisposición para trabajar y darlo todo por sus municipios y por la provincia. Además, hizo un llamamiento a la participación por parte de todo el partido. “Entrega diaria, trabajo diario, dedicación diaria y participación diaria y activa”.
También demandó a sus compañeros recorrer pueblo a pueblo, comarca a comarca, para estar con la gente. “Hacerlo todo desde la cercanía, desde la empatía y desde la máxima humildad, que es la que he aprendido de los equipos con los que hemos trabajado, es la que aprendo cada día de nuestra presidenta, de los compañeros del Consejo de Gobierno y del maravilloso equipo provincial que me acompaña”.
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