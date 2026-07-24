Serradilla se viste de artesanía este sábado con un festival de oficios tradicionales

La artesanía volverá a convertirse este sábado en protagonista en la provincia de Cáceres. Serradilla acogerá una nueva parada del Festival de Oficios Artesanos, una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres que continúa recorriendo distintos municipios para acercar al público los oficios tradicionales y poner en valor el trabajo de los artesanos de la provincia.

La cita se desarrollará durante toda la tarde y buena parte de la noche con un programa pensado para todos los públicos, en el que habrá demostraciones en directo, un mercado de artesanía, talleres participativos y actuaciones de folclore.

El centro de la actividad será la Plaza de la Constitución, que desde las 18.00 horas se transformará en la denominada Plaza de los Artesanos. Allí, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos puestos para conocer de cerca el trabajo de profesionales de disciplinas como la alfarería y la cerámica, el textil, el corcho, la resina artística o la cestería, además de adquirir piezas elaboradas de forma artesanal.

Programación

Quienes prefieran pasar de espectadores a protagonistas también tendrán la oportunidad de hacerlo gracias a los talleres programados a lo largo de la jornada. Entre las 18.30 y las 20.00 horas se impartirán actividades para aprender a elaborar monederos de corcho, crear una pieza al torno o confeccionar un cesto de castaño.

La programación continuará de 20.15 a 21.45 horas con propuestas centradas en la elaboración de pulseras de cuatro cabos, la customización de prendas, la creación de minividrieras y la decoración de losetas de barro mediante plantillas.

La última franja de talleres, entre las 22.00 y las 23.30 horas, permitirá iniciarse en la alfarería, aprender la técnica del macramé para elaborar un tapiz o crear biojoyas.

El festival incluirá también actividades paralelas. A partir de las 19.00 horas, el Grupo de Coros y Danzas El Respingo, de Jaraicejo, recorrerá las calles con un pasacalles, mientras que a las 21.00 horas el alfarero César Rodríguez Ramos ofrecerá una clase magistral en la que mostrará en directo el proceso de elaboración de una pieza de cerámica.

La programación completa se puede consultar en su página web.

Con este programa, la Diputación de Cáceres busca seguir impulsando la conservación y difusión de los oficios artesanos, favoreciendo el contacto directo entre los creadores y el público y mostrando que muchas de estas técnicas tradicionales continúan vivas gracias al relevo generacional y a la incorporación de nuevas formas de creatividad e innovación.