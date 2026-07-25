El festival que impulsaron los jóvenes de Aldeacentenera que se negaron a que su pueblo se quedara sin rock vuelve este verano

Hace casi dos décadas, un grupo de jóvenes de Aldeacentenera regresó de varios festivales convencido de que su pueblo también merecía una cita musical de referencia. De aquella inquietud nació Centenerarock, un proyecto impulsado en 2007 con un objetivo claro: demostrar que el medio rural también podía ofrecer grandes propuestas culturales y acercar la música en directo a quienes, de otro modo, tendrían que desplazarse a las grandes ciudades para disfrutarla.

Tras algunos años de parón y el obligado descanso por la pandemia, la Asociación Cultural Centenerarock retomó el proyecto en 2018 y, desde entonces, lo ha celebrado de forma ininterrumpida.

Lo que comenzó como una iniciativa vecinal se ha convertido en uno de los festivales autogestionados de referencia en Extremadura, un evento que cada verano reúne a cientos de visitantes y que el propio municipio espera ya como una de las grandes citas del año.

Un festival que no deja de crecer

La organización explica que el propósito "nunca ha sido competir con los grandes festivales", sino ofrecer una programación diferente, mantener vivo el rock y abrir un espacio para bandas que difícilmente encuentran hueco en los grandes escenarios.

De hecho, recuerdan con orgullo que por Centenerarock han pasado grupos desconocidos que con el tiempo han logrado hacerse un nombre dentro del panorama musical.

Centenera Rock en ediciones anteriores. / Cedida a El Periódico Extremadura

La duodécima edición, que se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto, volverá a ser gratuita y estará encabezada por Albertucho, uno de los referentes del rock urbano nacional.

El cartel lo completan Dura Calá, Penadas por la Ley, Oktopussy, Edu "El Podenco" y La Rehala, Las Moskas Retrompeteras, Raúl Cabra & la Sukyband, Bellotaris Fallecidos, Sukena y Trikinosis Mental. El sábado tendrá lugar además el VI Certamen de Cantautores "Puño y Letra-Pepe Extremadura", con Rodrigo Mercado, Javi Fernández Robles, Meri Cantarina y Ramón Bueno.

Mucho más que música

Lejos de limitarse a los conciertos, Centenerarock continúa ampliando su programación. Este año consolidará iniciativas incorporadas en anteriores ediciones, como el II Mercado Artesanal, los pases de batucada o el certamen de cantautores, e incorporará un espectáculo de tela y aro aéreo de Aeria Trois, una de las principales novedades del festival.

A ello se sumará una Semana Cultural previa que incluirá un tributo a Los Ronaldos, una demostración gastronómica con ronqueo del atún, una velada literaria y musical, una exposición fotográfica sobre aves de Extremadura y una exhibición de cetrería. El recinto dispondrá además de foodtrucks, zona de acampada, espacio para autocaravanas y acceso a la piscina municipal.

Mirando al futuro sin perder la esencia

En las últimas ediciones el festival ha reunido alrededor de 2.500 asistentes, una cifra que la organización espera superar este verano gracias al interés generado en redes sociales y al atractivo de Albertucho como cabeza de cartel. Aunque no descartan ampliar algún día la duración del evento, consideran que "el crecimiento debe hacerse de forma progresiva" para garantizar su viabilidad.

Centenera Rock en ediciones anteriores. / Cedida a El Periódico Extremadura

Entre sus deseos figura recuperar en futuras ediciones a grupos como Sínkope o Susan Santos, presentes en los primeros años del festival, además de contar algún día con nombres como El Drogas o La Fuga.

Mientras tanto, Centenerarock mantiene intacta la filosofía con la que nació, demostrando que la cultura también puede echar raíces en un pequeño pueblo y convertir durante unos días una plaza de Aldeacentenera en un lugar de encuentro donde la música, la convivencia y el mundo rural suenan al mismo compás.