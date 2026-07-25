Herido grave un motorista de 32 años al chocar con un camión en Villar de Plasencia

Un joven de 32 años ha resultado herido grave este sábado en un accidente de tráfico ocurrido cerca de Villar de Plasencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

El siniestro se ha producido en el kilómetro 451 de la carretera N-630. El 112 ha recibido el aviso a las 12.45 horas, después de que se produjera una colisión entre una motocicleta y un camión.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta ha sufrido un traumatismo craneal y ha sido atendido por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar. Posteriormente, ha sido trasladado en estado grave al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

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Hasta el punto del accidente se han movilizado una unidad medicalizada de Plasencia, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y equipos de señalización de Conservación de Carreteras.