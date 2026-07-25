Monfragüe será uno de los grandes escenarios del eclipse parcial de Sol y las Perseidas

El Observatorio Astronómico de Monfragüe, en Torrejón el Rubio, convertirá el cielo del Parque Nacional en el gran protagonista del verano con una semana de actividades dedicadas al eclipse parcial de Sol y a la lluvia de estrellas de las Perseidas. Entre el 11 y el 16 de agosto, el centro ofrecerá un completo programa de divulgación científica y observaciones astronómicas que tendrá su momento culminante el miércoles 12 de agosto, coincidiendo con uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

Aunque desde Extremadura no podrá contemplarse el eclipse total de Sol, la región disfrutará de un 98% de ocultación del disco solar, una cifra que permitirá vivir un espectáculo muy próximo a la totalidad y que situará a Monfragüe entre los principales puntos de observación del país.

Para facilitar el seguimiento del fenómeno, la organización proporcionará a todos los asistentes gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad. Además, la evolución del fenómeno también podrá seguirse a través de una pantalla instalada en el observatorio.

Un eclipse que también podrá escucharse

Una de las grandes novedades de esta edición será el carácter inclusivo de la actividad. El Observatorio utilizará el dispositivo LightSound, desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dentro del proyecto Eclipse Inclusivo, con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Este sistema transforma la intensidad de la luz solar en sonido, de modo que las variaciones provocadas por el avance de la Luna sobre el Sol generan cambios sonoros perceptibles en tiempo real. Gracias a esta tecnología, las personas con discapacidad visual también podrán experimentar el eclipse a través del oído.

Observación de las Perseidas

La programación no terminará con el eclipse. La noche del 12 de agosto continuará con una sesión de observación de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más populares del calendario astronómico, mediante telescopios instalados en el observatorio.

Además, durante toda la semana, entre el 11 y el 16 de agosto, se celebrarán charlas divulgativas sobre los eclipses, el Sol y los cuerpos menores del Sistema Solar, así como observaciones solares diurnas y sesiones nocturnas de observación astronómica.

Posible directo de RTVE

La repercusión del evento podría trascender el ámbito regional. Según ha confirmado la organización, está prevista la presencia del equipo del programa Aquí la Tierra, de RTVE, que tiene intención de realizar una conexión en directo desde el Observatorio Astronómico de Monfragüe durante la jornada del eclipse.

Con esta programación, Torrejón el Rubio volverá a convertirse en uno de los principales referentes del astroturismo en Extremadura, aprovechando la calidad de sus cielos y el entorno privilegiado del Parque Nacional de Monfragüe para acercar la astronomía al público general.

Las actividades requieren reserva previa obligatoria y las inscripciones pueden realizarse a través de la Oficina de Turismo de Torrejón el Rubio o del propio Observatorio Astronómico de Monfragüe.