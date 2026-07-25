Cultura
La música clásica rompe las fronteras del código postal en Sierra de Gata
El festival Gata Clásica, que cumple 18 años, acerca la música clásica a municipios cacereños como San Martín de Trevejo, Hoyos y Moraleja, con cinco conciertos estivales
Hay festivales que nacen para congregar a toda una ciudad en torno a la música de un artista conocido, pero hay otros que, aunque con un formato más pequeño, persiguen un objetivo mucho mayor.
Gata Clásica regresa un verano más a la provincia de Cáceres para demostrar que la cultura es un bien común, un patrimonio de valor incalculable que debe llegar a todos los rincones del mapa, por pequeños que sean, y para reivindicar que los pueblos de la provincia siguen contando con recursos y capacidad para convertirse en escenarios de primer nivel.
El festival celebrará una nueva edición entre San Martín de Trevejo, Hoyos y Moraleja, con cinco conciertos estivales que volverán a reunir a intérpretes nacionales e internacionales en enclaves emblemáticos de la Sierra de Gata.
La programación se completará en otoño con otras cuatro actuaciones, consolidando un proyecto que cumple ya 18 años acercando la música clásica a municipios alejados de los grandes circuitos culturales.
La cultura, más allá de las ciudades
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, defendió que la institución mantiene su compromiso de llevar una programación cultural de calidad a toda la provincia.
En su intervención subrayó que "el acceso a la música no puede depender del lugar de residencia ni del tamaño del municipio" y que iniciativas como Gata Clásica convierten la cultura en un motor de dinamización para el medio rural. También destacó la identidad propia de la Sierra de Gata y el papel de quienes impulsan proyectos capaces de reforzar el territorio desde la colaboración y el talento.
Un festival que sigue creciendo
El fundador y director artístico, Pol Richardson, recordó que el certamen continúa creciendo con un presupuesto cercano a 30.000 euros, muy inferior al de otros festivales europeos, pero suficiente para mantener un elevado nivel artístico gracias al respaldo de la Diputación, los ayuntamientos y numerosas entidades colaboradoras.
Richardson explicó que la programación busca combinar distintos estilos dentro de la música clásica. Entre las propuestas destacó la actuación del violinista ucraniano Vadim Makarenko, acompañado por un conjunto de músicos procedentes de Barcelona para interpretar obras tempranas de Vivaldi, así como el esperado concierto del Trío Arriaga, que abordará la integral de los tríos para piano de Schubert.
También resaltó la incorporación, por primera vez, de un clavecinista, un recital del barítono Isidro Anaya, la presencia del saxofonista Carlos Jiménez y la clausura a cargo del Coro de Cámara Vía de la Plata en Moraleja. Además, avanzó que la edición de otoño permitirá al festival cruzar la frontera y presentar su proyecto en Portugal.
Música para transformar el territorio
La directora de la Escuela de Música de Torre de Don Miguel, Alicia Lassaetta, puso en valor el convenio firmado entre el festival, la escuela y distintas asociaciones musicales de la comarca.
Gracias a esta colaboración, la música clásica ha llegado este curso a los colegios mediante un programa piloto basado en 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi, acercando conciertos profesionales a los escolares y fomentando nuevos públicos desde edades tempranas. A su juicio, esta red de colaboración está contribuyendo a crear un entorno cultural más rico y participativo en toda la Sierra de Gata.
Por su parte, el alcalde de San Martín de Trevejo, Ismael Frade, destacó el respaldo que la Diputación presta a este tipo de iniciativas, fundamentales para municipios pequeños. Recordó la buena acogida de las anteriores ediciones y animó a los visitantes a aprovechar el festival para descubrir el patrimonio, la gastronomía y las tradiciones de la localidad.
Una vez más la Sierra de Gata, a través de este festival único, demuestra que la mejor música no entiende de códigos postales. Allí donde antes parecía imposible disfrutar de grandes intérpretes, Gata Clásica seguirá confirmando que la cultura también encuentra su escenario en el corazón del mundo rural.
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