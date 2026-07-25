El oftalmólogo Ángel Sánchez Trancón, Premio Picota 2026 de Jaraíz de la Vera

El Pleno del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera ha aprobado por unanimidad conceder el Premio Picota 2026 al doctor Ángel Sánchez Trancón, un reconocimiento con el que el municipio distingue su brillante trayectoria profesional, su contribución a la investigación médica y la estrecha vinculación que ha mantenido con la localidad a lo largo de toda su vida.

Aunque nació en Plasencia, Sánchez Trancón creció en Jaraíz de la Vera, donde echó raíces y consolidó un vínculo que, según destaca el consistorio, ha permanecido intacto durante toda su carrera profesional. Ese arraigo ha sido uno de los aspectos valorados para la concesión del galardón, junto a una trayectoria que le ha convertido en uno de los referentes de la oftalmología en Extremadura.

Licenciado por la Universidad de Salamanca, el doctor protagonizó en 1986 un hito para la sanidad extremeña al realizar el primer trasplante de córnea en la región. A partir de entonces ha desarrollado buena parte de su carrera en hospitales de referencia como el Perpetuo Socorro y el Infanta Cristina, ambos en Badajoz, compaginando la asistencia sanitaria con la docencia como profesor en la Universidad de Extremadura.

Más de 100.000 operaciones de cataratas

A su labor asistencial se suma una destacada faceta empresarial. Sánchez Trancón es fundador de una red de clínicas oftalmológicas con presencia en Extremadura y Portugal, desde donde ha impulsado la innovación en el tratamiento de patologías oculares.

Su trayectoria acumula además más de 100.000 operaciones de cataratas, una cifra que refleja la dimensión de una carrera profesional reconocida también con diversos galardones, entre ellos el Premio de Investigación Cándida Medrano.

Reconocimiento a una trayectoria y a su vínculo con Jaraíz

El alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, ha destacado que el Premio Picota 2026 reconoce no solo la excelencia médica y científica del doctor Sánchez Trancón, sino también su calidad humana y el orgullo con el que siempre ha llevado el nombre de Jaraíz de la Vera allí donde ha desarrollado su actividad profesional.

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Con esta distinción, el Ayuntamiento quiere rendir homenaje a una figura que ha contribuido al avance de la medicina en Extremadura y que, al mismo tiempo, ha mantenido intacto su compromiso y vinculación con el municipio verato.