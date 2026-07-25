Los tres polluelos de cigüeña negra que conquistaron Internet ya vuelan en la Cantera de Alcántara

Las cámaras vuelven a apuntar al nido, pero esta vez para mostrar una imagen muy distinta a la de hace apenas unos meses. Donde antes había tres polluelos creciendo bajo el cuidado de sus padres, ahora solo queda el silencio de un nido vacío.

No porque haya ocurrido nada malo, sino porque los tres jóvenes ejemplares de cigüeña negra han dado el paso más importante de su corta vida: ya vuelan. Una escena que simboliza el éxito del proyecto de seguimiento impulsado desde el Centro de Interpretación Tajo Internacional de Alcántara, una iniciativa que desde hace años acerca al público la vida de una de las aves más amenazadas de Extremadura.

El anuncio llegaba esta semana desde el propio Centro de Interpretación, cuyos responsables explicaban que los tres pollos de la conocida pareja formada por "Zica" y "Natalio" habían abandonado temporalmente el nido para realizar sus primeros vuelos por el entorno de la Cantera de Alcántara, uno de los enclaves más importantes para la reproducción de la especie dentro del Parque Natural Tajo Internacional.

Aunque el nido apareció vacío durante la mañana, la ausencia de los polluelos forma parte del proceso natural de emancipación. Durante los próximos días y semanas continuarán regresando a él para descansar y alimentarse mientras perfeccionan su técnica de vuelo y adquieren la experiencia necesaria antes de iniciar una vida completamente independiente.

Una ventana abierta a la naturaleza

La historia de estos tres ejemplares ha podido seguirse prácticamente desde su nacimiento gracias al proyecto de retransmisión en directo desarrollado por el Centro de Interpretación Tajo Internacional.

La iniciativa nació hace varios años fruto de la colaboración entre las administraciones medioambientales extremeñas y entidades privadas con un doble objetivo: proteger la cigüeña negra y acercar su comportamiento al conjunto de la sociedad.

Para ello se instalaron cámaras en varios nidos del Parque Natural, especialmente en la zona de la Cantera de Alcántara, permitiendo observar en tiempo real todas las fases de la reproducción de una especie extremadamente discreta y difícil de contemplar en libertad.

Las emisiones muestran desde la llegada de los adultos al nido hasta la puesta de los huevos, la eclosión de los polluelos, su alimentación diaria, el crecimiento de las crías y, finalmente, sus primeros vuelos, como ha ocurrido ahora con esta nueva generación.

Conservar también significa enseñar

Uno de los principales valores del proyecto reside en su importante componente divulgativo. La cigüeña negra es una especie mucho menos conocida que su pariente blanca debido a sus hábitos reservados y a que evita las zonas con presencia humana.

Gracias a estas retransmisiones, miles de personas pueden descubrir cómo vive una especie catalogada como una de las aves más emblemáticas del Tajo Internacional sin interferir en su comportamiento natural.

Además de las emisiones en directo, el Centro de Interpretación desarrolla actividades de educación ambiental dirigidas a escolares, visitantes y aficionados a la naturaleza con el objetivo de fomentar el conocimiento de la biodiversidad y la importancia de conservar los espacios protegidos.

El seguimiento de la pareja formada por "Zica" y "Natalio" se ha convertido en uno de los principales reclamos del programa. Las retransmisiones se realizan de forma estable desde la primavera de 2019, consolidándose cada temporada de cría como una referencia para quienes siguen la evolución de esta especie.

El Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra

El seguimiento desarrollado desde el Centro de Interpretación Tajo Internacional forma parte de una estrategia de conservación más amplia impulsada por la Junta de Extremadura. En 2022 se aprobó el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, un documento que establece las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de una especie catalogada "en peligro de extinción" en la región.

El plan contempla actuaciones como la protección de las zonas de nidificación, el control de actividades que puedan provocar molestias durante la reproducción, la mejora de los hábitats de alimentación, el seguimiento científico de las poblaciones, el marcaje y control de ejemplares, así como programas de sensibilización ambiental.

Entre las áreas prioritarias figura la ZEPA Río Tajo Internacional y Riberos, donde se concentra una parte muy importante de la población reproductora extremeña y donde se desarrolla el proyecto de seguimiento de Alcántara.

Durante semanas, miles de personas han observado cómo tres pequeñas crías crecían entre ramas y piedras hasta reunir la fuerza suficiente para abandonar el nido. Ahora comenzará para ellas una nueva etapa lejos de las cámaras, pero su historia deja una enseñanza que va mucho más allá de la ornitología: proteger la naturaleza también consiste en acercarla a quienes, de otro modo, nunca tendrían la oportunidad de conocerla.