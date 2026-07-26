Malpartida de Cáceres se prepara para el gran eclipse con una observación en las Peñas del Corchao

Malpartida de Cáceres ya ha comenzado la cuenta atrás para uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las próximas décadas. El Ayuntamiento ha preparado una programación especial para celebrar el eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno que permitirá contemplar en la localidad un oscurecimiento superior al 97% del disco solar.

Las actividades, incluidas dentro de la programación estival Malpartídate'26, buscan acercar la astronomía a vecinos y visitantes y ofrecer una observación segura de un evento que no volverá a repetirse en condiciones similares durante muchos años.

La primera cita será el 30 de julio, con la conferencia 'El Sol y los eclipses. Entre ciencia y astrofotografía', que impartirán el astrónomo Francisco Violat y el astrofotógrafo Lorenzo Cordero. La charla comenzará a las 22.00 horas en el Centro de Vías Pecuarias, en el escenario exterior de la Puerta de la Villa, y combinará divulgación científica, imágenes astronómicas y consejos prácticos para observar el eclipse con seguridad.

Cartel de la conferencia. / Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

Además de explicar cómo se produce este fenómeno, los ponentes resolverán las dudas de los asistentes en una actividad concebida con un carácter participativo.

Una observación colectiva desde las Peñas del Corchao

El momento más esperado llegará el 12 de agosto, cuando Malpartida de Cáceres se convertirá en uno de los puntos privilegiados para seguir el eclipse parcial de Sol. Según los datos del Observatorio Astronómico, el fenómeno comenzará a las 19.38 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 20.35 horas, con más del 97% del Sol oculto, y se prolongará hasta después de las 21.27 horas, aunque sus últimas fases ya tendrán lugar con el astro por debajo del horizonte.

Para seguir el eclipse, el Ayuntamiento ha organizado una observación colectiva con salida desde el Centro de Vías Pecuarias hasta el Punto de Observación de las Peñas del Corchao, un enclave natural elegido por sus buenas condiciones para contemplar el fenómeno durante el atardecer.

Cómo se verá el eclipse en Malpartida de Cáceres. / Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

Las personas inscritas recibirán gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad. Las reservas pueden realizarse en el propio Centro de Vías Pecuarias, a través del correo centroviaspecuarias@malpartidadecaceres.es o llamando al teléfono 927 276 723.

La organización recuerda que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección homologada y recomienda acudir con agua, protección frente al calor y calzado adecuado para realizar el recorrido hasta el punto de observación.

Un acontecimiento para impulsar el turismo

La programación dedicada al eclipse forma parte de Malpartídate'26, la oferta de actividades estivales del municipio, que reúne cerca de un centenar de propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y de ocio durante el verano.

Puntos donde se puede ver el eclipse. / Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende aprovechar un acontecimiento astronómico de carácter excepcional para reforzar la oferta turística y divulgativa de la localidad, al tiempo que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia única en un entorno natural como el de las Peñas del Corchao.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha animado a la ciudadanía a participar tanto en la conferencia como en la observación organizada, destacando que el eclipse del próximo 12 de agosto constituye una oportunidad para acercarse a la ciencia, poner en valor el patrimonio natural del municipio y vivir un fenómeno astronómico histórico.