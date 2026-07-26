El motorista de 32 años herido tras chocar con un camión en Villar de Plasencia permanece grave en la UCI

El motorista de 32 años que resultó herido grave este sábado tras chocar con un camión en Villar de Plasencia permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico grave, según ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El joven fue trasladado inicialmente al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones sufridas. Posteriormente, fue derivado al Hospital Universitario de Badajoz, en cuya UCI continúa ingresado.

El accidente se produjo a las 12.45 horas en el kilómetro 451 de la carretera N-630, donde colisionaron una motocicleta y un camión. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió un traumatismo craneal.

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Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de Plasencia, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y equipos de señalización de Conservación de Carreteras.