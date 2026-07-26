La gran verbena gallega aterriza este verano en Malpartida de Cáceres

Las orquestas se han convertido en una de las propuestas culturales que más han crecido en los municipios rurales de la provincia de Cáceres durante los últimos años. Su capacidad para reunir sobre un mismo escenario a públicos de todas las edades, gracias a repertorios que mezclan grandes éxitos de distintas épocas y estilos musicales, las ha consolidado como uno de los grandes reclamos de las fiestas populares.

Este verano, Malpartida de Cáceres se sumará a esa tendencia con la llegada de Cinema, una de las formaciones más reconocidas del panorama gallego, que actuará en la Plaza de Aizenay.

El concierto, organizado dentro de la programación estival del municipio, permitirá al público disfrutar de un espectáculo que combina música en directo, coreografías, efectos visuales y una cuidada puesta en escena. Las entradas ya pueden adquirirse de forma anticipada por 15 euros, mientras que en taquilla tendrán un precio de 18 euros.

Una de las grandes orquestas del norte de España

Cinema llega a Extremadura avalada por una trayectoria que la ha convertido en una de las orquestas de referencia del circuito de verbenas gallego. Nacida en el entorno de A Estrada (Pontevedra), la formación comenzó su andadura con una filosofía muy ligada a las fiestas populares, apostando por la cercanía con el público y por un formato en el que la música en directo siempre ha ocupado un papel protagonista.

Con el paso de los años, aquel proyecto inicial fue creciendo hasta transformarse en una producción mucho más ambiciosa. Hoy, Cinema destaca por la calidad de sus músicos, un amplio cuerpo de cantantes y bailarines y un espectáculo visual que la sitúa entre las orquestas más reconocidas de Galicia.

Un espectáculo pensado para todos los públicos

Una de las claves del éxito de Cinema reside en su capacidad para adaptarse a públicos muy diferentes. En una misma actuación conviven temas actuales, pop nacional e internacional, grandes clásicos, rock, música latina y éxitos de décadas pasadas.

Esa variedad convierte cada concierto en una experiencia participativa en la que varias generaciones comparten pista de baile. El objetivo no es únicamente interpretar canciones, sino mantener el ritmo del espectáculo durante varias horas con continuos cambios de vestuario, coreografías, iluminación y efectos especiales.

Alberto Dopico, una figura clave en su evolución

La historia de Cinema no puede entenderse sin nombres como Carlos Barruso y, especialmente, Alberto Dopico, dos de los impulsores del proyecto desde sus primeros años.

Dopico comenzó como una de las voces principales de la orquesta, pero con el tiempo asumió también responsabilidades en la dirección artística y en la consolidación del grupo. Su trabajo ha sido determinante para transformar una formación emergente en una de las referencias de las verbenas gallegas.

Bajo esa filosofía, Cinema ha mantenido una identidad muy marcada, apostando por combinar la esencia tradicional de las orquestas populares con una producción cada vez más cercana a los grandes espectáculos musicales.

Las orquestas viven una nueva edad de oro

La llegada de Cinema confirma el auge que viven las grandes orquestas en numerosas localidades de la provincia de Cáceres. Lejos de perder protagonismo, estos espectáculos han experimentado una profunda transformación durante la última década, incorporando tecnología audiovisual, pantallas LED, iluminación inteligente, cuerpos de baile y montajes escénicos que poco tienen que envidiar a los conciertos de grandes artistas nacionales.

Este formato ha permitido que las fiestas patronales recuperen una de sus señas de identidad, ofreciendo propuestas capaces de atraer tanto a los vecinos como a visitantes de municipios cercanos. En muchos casos, una única actuación consigue reunir a miles de personas y convertirse en uno de los momentos más esperados de las celebraciones.

El próximo 12 de agosto, a partir de las 23:00 horas Malpartida de Cáceres vivirá una de esas noches en las que la plaza dejará de ser únicamente un lugar de encuentro para convertirse en un gran escenario al aire libre. Y es que las orquestas se han convertido con el paso del tiempo en espectáculos que mezclan música, emoción y participación, demostrando que, en los pueblos, el verano sigue teniendo una banda sonora propia.