Los pueblos no se quedan atrás: Villar de Plasencia se acerca a la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial es ya una herramienta fundamental y va a ir a más. Además, ya sea en una ciudad o una zona rural, puede ayudar al propietario de un bar a diseñar un cartel, a un autónomo a redactar un correo electrónico o a un pequeño negocio a organizar la información que necesita para resolver una incidencia.

Con esa idea, Villar de Plasencia, en la provincia de Cáceres, ha acogido la primera formación rural de la Oficina Acelera Pyme de FECONS, impartida por los técnicos Alejandro Gorines y Sara Sedeño. Se trata de una iniciativa que pretende acercar estas herramientas a los municipios pequeños para que sus vecinos y empresas no se queden al margen de una transformación que ya está cambiando la forma de trabajar.

Una tecnología que parecía lejana

Gorines ha explicado que llevar estas actividades a los pueblos resulta especialmente importante porque "muchas personas todavía perciben la Inteligencia Artificial como algo lejano", reservado para grandes compañías o para profesionales con conocimientos avanzados.

FOTOGALERÍA | Villar de Plasencia se acerca a la Inteligencia Artificial /

De esta forma, numerosos autónomos y negocios rurales continúan facturando, comunicándose con sus clientes y organizando su trabajo como lo han hecho siempre. Sin embargo, la IA puede facilitar muchas de esas tareas. "Puede dar un pequeño vuelco a la forma en la que trabajan", ha señalado sobre las oportunidades que ofrece su aplicación en el día a día.

La primera salida al medio rural

La jornada celebrada en Villar de Plasencia ha sido la primera actividad rural organizada por esta oficina, que hasta ahora había desarrollado sus formaciones principalmente en Cáceres. No obstante, la intención es continuar recorriendo otros municipios de la provincia durante los próximos dos años.

De esta manera, no son los habitantes de los pueblos quienes tienen que desplazarse hasta la capital para conocer las nuevas herramientas, sino que la formación llega directamente hasta ellos. Además, hacerlo en un espacio cercano -en este caso en el ayuntamiento del municipio- permite adaptar las explicaciones a los conocimientos y a las necesidades reales de quienes viven o trabajan en el pueblo.

De escribir un correo a diseñar un cartel

La sesión en Villar se ha planteado como una introducción accesible a las diferentes inteligencias artificiales, sus características y sus posibles usos. Gorines y Sedeño han explicado qué herramienta puede resultar más adecuada para cada tarea y cómo comenzar a utilizarla sin necesidad de contar con una formación tecnológica previa.

Entre los ejemplos expuestos, figura el uso de Copilot para trabajar con el correo electrónico y las aplicaciones de Microsoft, pero también han mostrado cómo ChatGPT puede ayudar a redactar textos, preparar comunicaciones o funcionar como una base de información en la que una empresa registre las incidencias que se producen y las soluciones que se han aplicado.

Aplicaciones para los pequeños negocios

Estas posibilidades no están reservadas a empresas con grandes plantillas. Gorines apunta, como ejemplo, que el propietario de un bar puede utilizar la inteligencia artificial para crear un folleto con el que anunciar una actividad, preparar un documento o generar contenidos para difundirlos entre los vecinos.

"Es una manera de que la gente que no está tan puesta en herramientas digitales pueda utilizarlas de una forma accesible", ha explicado.

Aprender a utilizarla a favor

El técnico ha insistido en que la Inteligencia Artificial no será una moda pasajera, sino una tecnología que tendrá cada vez más presencia en la actividad profesional y personal. Por ello, considera que resulta más útil aprender cómo funciona y conocer sus límites que ignorarla y correr el riesgo de quedar descolgado.

"Cuanto antes se pongan, antes van a estar al día y van a poder utilizarla a su favor", ha señalado. Además, ha advertido de que acceder ahora a estas herramientas resulta sencillo, mientras que sus aplicaciones pueden volverse más complejas y costosas a medida que continúe su desarrollo.

Que la digitalización no agrande las distancias

La alcaldesa de Villar de Plasencia, María José Pérez, no ha dudado en respaldar la celebración de la actividad. La regidora considera importante que los habitantes del municipio conozcan una tecnología que está avanzando rápidamente y que tendrá cada vez más aplicaciones.

Pérez ha comparado este proceso con la llegada de otras herramientas digitales que hoy forman parte de la vida cotidiana, como las redes sociales. Por eso, defiende que los municipios pequeños también deben prepararse para el siguiente cambio tecnológico.

"Que no se queden atrás los pueblos", ha señalado la alcaldesa al resumir el objetivo de la jornada. Su intención es que los vecinos puedan conocer estas herramientas en su propio municipio y decidir cómo utilizarlas, sin que el lugar de residencia se convierta en una barrera para acceder a la formación.

Asesoramiento después de la formación

La ayuda de la Oficina Acelera Pyme no finalizará al terminar la charla. Gorines ha explicado que también prestan asesoramiento personalizado y gratuito sobre facturación, marketing digital, páginas web y otros aspectos relacionados con la digitalización.

Por tanto, quienes hayan conocido una herramienta durante la sesión pueden contactar posteriormente con la oficina para resolver dudas concretas o estudiar cómo aplicarla a su actividad porque el objetivo no es únicamente explicar qué es la Inteligencia Artificial, sino acompañar a empresas, emprendedores y autónomos durante el proceso de adaptación.